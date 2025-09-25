삼성전자서비스, 한국경영대상 고객만족 부문 수상

삼성전자서비스는 김영호 대표이사 부사장이 산업정책연구원이 주관하는 '2025 한국경영대상'에서 서비스 산업의 발전을 선도한 공로로 회사를 대표해 CEO 분야 고객만족 부문 수상자로 선정됐다고 25일 밝혔다.

산업통상자원부, 중소벤처기업부 등이 후원하는 한국경영대상은 탁월한 리더십과 차별화된 경영 전략으로 국가 산업 발전에 기여한 공로가 큰 기업 및 CEO를 수상자로 선정해 발표하는 제도다.

올해 시상식은 지난 25일 서울특별시 양재동 엘타워에서 산업정책연구원 김영기, 이화진 원장과 수상자 40여 명 등이 참석한 가운데 진행됐다.

김영호 삼성전자서비스 대표이사 부사장 (사진=삼성전자서비스)

삼성전자서비스는 '고객을 최우선으로 생각하는 경영 철학'을 바탕으로 차별화된 서비스와 체계적인 CS 활동을 통해 고객 만족을 선도한 공을 인정받았다.

삼성전자서비스는 고객이 어디서나 빠르고 정확한 서비스를 이용할 수 있도록 업계 최다 서비스센터와 출장서비스 전담 센터, 기업 전담 B2B 센터 등을 운영하고 있다.

서비스센터 방문이 어려운 지역에는 스마트폰, 태블릿 등 점검 장비가 탑재된 차량이 정기적으로 방문하는 '찾아가는 서비스'를 시행하고 있고, 고객이 원하는 시간과 장소를 지정해 점검 받을 수 있는 '휴대전화 방문 서비스'도 제공하고 있다.

고객이 주말 및 공휴일에도 제약없이 휴대폰 점검을 받을 수 있도록 '주말케어센터'를 업계 최초로 도입했으며, 원하는 시각을 지정해 대기 없이 이용할 수 있는 '서비스센터 예약제'도 지속 확대하고 있다.

AI 기술을 서비스에 접목하여 출장서비스 없이도 문제를 해결할 수 있는 '가전제품 원격진단(HRM)', 구독 제품의 상태를 AI로 분석해 이상이 발견되면 상담사가 알려주는 'AI 사전케어 알림' 등 차별화된 서비스도 제공하고 있다.

관련기사

수해, 화재 등 재난이 발생하면 피해 지역에 '재해 복구 특별 서비스'를 제공해 조속한 일상 회복을 지원하고 있으며, '삼성 희망디딤돌 2.0' 공조냉동기술자 양성 과정에도 참여하여 자립준비청년들의 기술 역량 향상에도 기여하고 있다.

김영호 삼성전자서비스 대표이사 부사장은 "고객 최우선 가치 실현을 위한 임직원의 노력이 이번 수상으로 이어졌다"며 "앞으로도 고객 중심의 차별화된 서비스로 고객 만족을 실현하기 위해 노력하겠다"고 말했다.