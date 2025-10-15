레인보우로보틱스, 디스펙터와 순찰로봇 사업 맞손

로봇 플랫폼 전문기업 레인보우로보틱스는 피지컬 인공지능(AI) 플랫폼 기업 디스펙터와 사족보행 순찰로봇 사업을 위한 협력 의향서(MOU)를 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 협력은 레인보우로보틱스의 사족보행 로봇 기술력과 디스펙터의 지능형 로봇 운영 플랫폼을 결합해 순찰·보안·현장 관리 분야에서 혁신적인 솔루션을 제공하는 것을 목표로 한다.

이정호 레인보우로보틱스 대표(왼쪽)와 음병찬 디스펙터 대표(오른쪽)가 MOU 체결 기념 사진을 찍고 있다. (사진=레인보우로보틱스)

레인보우로보틱스는 사족보행 로봇 플랫폼의 개발·생산·유지보수를 담당하며, 디스펙터는 사족보행 로봇을 활용한 순찰·감시, 안전 관리, 현장 점검사업 솔루션 개발·서비스 제공을 맡는다.

양사는 ▲사족보행 순찰로봇 사업 솔루션 개발 및 실증 ▲안정적 제품 공급을 위한 생산·서비스 체계 구축 ▲제품 개선을 위한 시장 조사 및 고객 반응 수집 ▲사업 확대를 위한 홍보 및 영업 등 전 분야에서 협력한다.

첫 성과로 양사는 한국지역난방공사 수원 친환경에너지 개선사업 건설현장에서 자율순찰 로봇 실증 프로젝트를 개시했다. 디스펙터가 주계약업체로 참여하는 이 프로젝트에서 레인보우로보틱스 사족보행 로봇이 24시간 무중단 현장 순찰 업무를 수행한다.

레인보우로보틱스 순찰 로봇 (사진=레인보우로보틱스)

자율순찰 시스템은 기존 단순 경비 기능을 넘어 건설현장 통합 안전관리 솔루션 역할을 한다. 복합적 지형과 계단, 단차 등이 존재하는 건설 환경에서 사족보행 로봇의 기동성과 작업 안정성을 11월 수원에서 검증할 예정이다.

이번 프로젝트는 국내 공기업 최초 건설현장 로봇 도입 사례다. 사족보행 로봇 현장 적용성 검증을 통해 향후 건설, 인프라, 보안 등 다양한 공공 및 산업 분야로의 기술 확산 기반을 마련할 것으로 전망된다.

이정호 레인보우로보틱스 대표는 "디스펙터 피지컬 AI 플랫폼 기술력과 당사 사족보행 로봇 기술을 결합해 공공·산업 분야에서 실질적 혁신 가치를 구현하게 됐다"며 "건설·인프라·보안 등 분야로 적용을 확할 것"이라고 말했다.