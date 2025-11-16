갤러리아몰, ‘갤올라잇’ 특가 행사 연다

갤러리아백화점이 운영하는 온라인 쇼핑몰 ‘갤러리아몰’이 오는 17일부터 23일까지 하반기 쇼핑행사 ‘갤올라잇’을 진행한다고 16일 밝혔다.

갤올라잇은 연 2회 선보이는 행사로, 올 하반기에도 연말 소비심리를 반영해 특가, 쿠폰, 결제 행사 등 다양한 혜택을 마련했다.

특가 행사인 ‘갤프라이스’ 에서는 행사 종료일까지 패션·뷰티·라이프 품목의 시즌 인기 특가 아이템을 한정 수량으로 판매한다.

갤올라잇 행사 포스터. (제공=한화갤러리아)

장바구니 쿠폰 2종도 제공한다. 패션, 뷰티 상품 구매 시 사용 가능한 12% 할인(최대 3만원) 쿠폰과 전 상품 8%(최대 3만원) 할인 쿠폰을 준다. 일부 패션·뷰티·잡화 브랜드에 한해서는 브랜드별 쿠폰을 이용해 최대 15% 할인 구매가 가능하다.

결제 혜택도 있다. 30일까지 간편결제 서비스 ‘토스페이’로 5만원 이상 결제 시 4%(최대 7천원) 추가 할인을 제공한다. 인당 4회까지 사용 가능하며 계좌 결제만 할인된다.

한화갤러리아 관계자는 “연말 쇼핑 수요에 맞춰 온라인몰 행사를 준비했다”며 “앞으로도 다양한 한정 특가 상품과 혜택을 마련해 합리적인 쇼핑 기회를 선사할 것”이라고 말했다.