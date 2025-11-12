고려아연, 한파 취약계층에 김장김치·방한용품 나눔

고려아연 동절기 취약계층을 위한 방한용품·김장김치 지원을 위해 대한적십자사 서울지사에 후원금 4천300만원을 전달하고, 자사 및 계열사 임직원들과 김장 봉사활동을 진행했다고 12일 밝혔다.

지난 11일 서울 노원구 대한적십자사 서울지사 북부봉사관에서 열린 ‘고려아연과 대한적십자사가 함께하는 2025 건강한 겨울나기’ 행사에는 정무경 고려아연 지속가능경영부문 사장, 허혜숙 대한적십자사 서울지사 사무처장을 비롯해 고려아연과 계열사(서린정보기술·케이지트레이딩) 임직원, 적십자봉사원 등 관계자 60여 명이 참석했다.

행사에서는 정무경 사장과 허혜숙 사무처장이 참석한 가운데 ‘혹한기 에너지 세이브 캠페인’ 후원금 전달식이 먼저 진행됐다. 고려아연은 한파에 취약한 주거 취약계층을 위해 방한용품(찜질팩·넥워머)과 김장김치를 지원하고자 후원금 4천300만원을 서울지사에 전달했다.

정무경 고려아연 사장(앞줄 가운데 오른쪽)과 허혜숙 대한적십자사 서울지사 사무처장(앞줄 가운데 왼쪽)이 김장나눔 봉사자들과 기념촬영 하는 모습 (사진=고려아연)

이후 봉사자들은 본격적으로 김장 담그기에 나섰다. 절인 배추에 양념을 버무려 6천300kg 김장김치를 담갔으며, 이를 세대당 9kg씩 용기에 포장해 전달 준비를 마쳤다. 직접 담근 김치는 서울 노원구·중랑구 등 5개 자치구의 취약계층(독거노인·조손가정 등) 700세대에, 방한용품은 300세대에 전달됐다.

정무경 사장은 “한파를 대비해 방한용품과 임직원들이 직접 담근 김장김치를 이웃들에게 전할 수 있어 감사하다”며 “앞으로도 고려아연은 지역사회 취약계층을 위한 다양한 지원을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.

허혜숙 사무처장은 “고려아연의 따뜻한 후원과 임직원들의 적극적인 참여에 깊이 감사드린다”며 “이번 김장 나눔이 지역사회에 온정을 전하고, 어려운 이웃들이 따뜻한 겨울을 보내는 데 힘이 되길 바란다”고 밝혔다.

한편 고려아연은 매년 영업이익의 1% 수준(약 70억~80억원)을 사회에 환원하고 있다. 본사와 온산제련소, 계열사 임직원들은 매월 자발적으로 봉사활동에 참여하며 지역사회와의 상생을 이어가고 있다.