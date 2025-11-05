고려아연 3Q 영업익 2734억원…"분기 최대 실적"

고려아연이 올해 3분기에 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다.

고려아연은 5일 올해 3분기 연결기준 매출액은 4조1천598억원, 영업이익 2천734억원을 기록했다고 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 29.7%, 영업이익은 82.3% 증가한 수치다.

연결기준 3분기 누계(1~9월) 매출 역시 11조8천180억원으로 전년동기 8조6천402억원 대비 36.8% 늘었고 역대 최대 실적을 경신했다. 영업이익은 8천34억원으로 작년 같은 기간 6천32억원보다 33.2% 증가했다.

고려아연 온산제련소 안티모니 출하장

3분기 실적은 전략광물과 귀금속 판매 호조의 영향을 받았다. 중국 수출통제 영향으로 핵심 광물 가격이 높은 수준을 유지한 가운데, 안티모니·인듐·비스무트 등 전략광물의 회수율을 높이고 판매를 확대했다. 안티모니 3분기 누계 판매액은 약 2천500억원, 인듐은 약 400억원으로 전년 동기 대비 약 40% 증가했다. 귀금속의 경우 3분기 누계 기준 은 판매액 약 2조3천억원, 금은 약 1조3천억원을 기록했다.

이사회는 2025년 결산배당과 배당기준일도 확정했다. 주당 배당금은 전년 1만 7천500원에서 2만원으로 인상됐으며, 기준일은 12월 31일이다. 자기주식 115만 9천747주를 제외한 보통주 1천818만 3천516주를 대상으로 약 3천637억원을 배당할 예정이다. 별도로 1조 6천689억원 규모 자사주 소각 계획을 포함할 경우, 2025년 총주주환원 규모는 약 2조 326억원으로 사상 최대 규모라고 회사 측은 설명했다.

관련기사

고려아연 관계자는 “선제적인 투자와 포트폴리오 확대를 기반으로 전략광물과 귀금속

분야가 호조를 보였고, 자원순환 등 신사업 부문도 안정 궤도에 오르고 있다”고 설명했다. 이어 "트로이카 드라이브 등 신사업 분야에서도 내실을 다져 기업가치와 경쟁력을 높이는 데 주력하겠다”고 밝혔다.