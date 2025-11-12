네이버 "넾다세일, 2주간 누적 판매액 1조원 돌파"

네이버는 블랙 프라이데이 등을 맞이해 진행한 연중 최대 규모의 온라인 쇼핑 기획전 ‘넾다세일’이 2주간 누적 판매액 1조원을 돌파했다고 12일 밝혔다.

지난달 29일부터 이달 11일까지 네이버플러스 스토어에서 진행된 '넾다세일'에는 디지털·가전, 패션·뷰티, 신선식품에 이르는 1만여 개 브랜드의 490만 개의 제품이 참여했다.

이에 ‘넾다세일’ 기획전에 등록된 상품 판매 금액 기준으로 누적 판매액은 1조원을 넘어서 역대 기획전 중 가장 높은 판매 실적을 기록했다. 이는 일평균 772억원의 판매액을 기록한 셈이다. 해당 기간 동안 ‘넾다세일’에 참여한 전체 브랜드스토어·스마트스토어 셀러의 평균 거래액은 전년 동기 대비 약 60% 증가했으며, SME(중소상공인) 셀러들의 거래액은 전년 동기 대비 32% 성장했다.

(사진=네이버)

회사 측은 넾다세일의 성과 배경으로 빅브랜드부터 작지만 강한 중소 브랜드까지 다양한 카테고리를 아울러 폭넓은 상품 구성을 선보인 점을 지목했다. 기획전 기간 동안 ▲‘헌터’ ▲‘커버낫’ ▲‘바이오힐보’ 등 인지도가 높은 브랜드부터 ▲‘송쭈집’ ▲‘비비수산’ ▲‘제주반했어’ 등의 스토어까지 다양한 브랜드가 네이버 단독 구성 상품을 선보였다.

관련기사

네이버 단독으로 선보인 한정 수량·전용 구성 상품을 모은 ‘넾다 오리지널’ 코너와 50% 이상 할인 상품이나 1+1 혜택을 제안한 ‘넾다반값’ 등 주요 기획 코너가 이용자들의 높은 참여를 이끌었다. 일례로 ‘린클’, ‘에어메이드’ 등 가전 브랜드가 ‘넾다 오리지널’ 코너에서 선보인 한정 수량 상품은 출시 1시간 만에 완판됐다. 30% 이상 할인된 가격으로 판매된 ‘메가커피’ E-쿠폰은 행사 기간 동안 120만 건 이상의 거래를 기록했다.

이윤숙 네이버 쇼핑사업 부문장은 “이번 넾다세일은 네이버쇼핑페스타를 리브랜딩한 첫 기획전”이라며 “브랜드들의 적극적인 참여를 바탕으로 가격 경쟁력 확보와 높은 적립 혜택, N배송을 통한 안정적 배송 서비스를 기반으로 사용자 만족도를 높였다”고 말했다.