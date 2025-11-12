신라면세점, 케이팝 그룹 ‘에이티즈’ 홍보 모델로 발탁

신라면세점이 케이팝(K-POP) 보이그룹 에이티즈(ATEEZ)를 홍보 모델로 발탁했다고 12일 밝혔다. K-컬처에 관심이 높은 신규 고객층을 유치하고자 K-컬처의 주역인 케이팝 아티스트 ‘에이티즈’와 협업에 나선 것이다.
에이티즈는 2018년 데뷔한 8인조 그룹으로, 데뷔 1년 만에 빌보드 ‘월드 앨범 차트’에 이름을 올리는 등 전 세계 팬들에게 인기를 얻고 있는 8년 차 그룹이다. 지난해에는 케이팝 최초로 1년 안에 영국 ‘오피셜 앨범 차트’ 3연속 ‘TOP 5’에 등극하는 등 독보적인 글로벌 팬덤을 구축해오고 있다.
신라면세점은 에이티즈와 함께한 화보를 시작으로, 마케팅 활동을 통해 젊고 세련된 브랜드 이미지를 강화하고 고객과의 접점을 넓힐 방침이다.
이와 함께 연초에는 연휴를 맞아 한국을 찾는 글로벌 고객을 위한 프로모션도 진행할 계획이다.
신라면세점은 지난 4월 배우 ‘진영’을 시작으로 배우 ‘박형식’, K-POP 그룹 ‘엔싸인’을 순차적으로 모델로 발탁하며 국내외 고객을 대상으로 마케팅 활동을 펼치고 있다.