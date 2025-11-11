DJI, 농업용 드론 T70P 출시

DJI의 농업 드론 전문 브랜드 DJI 아그리컬처는 '아그라스 T70P'를 출시했다고 11일 밝혔다.

이번 한층 높은 탑재 중량과 운용 효율성을 갖춰 다양한 농업 환경에 적용이 가능하다. 안전 시스템과 지능형 기능을 통해 완전한 전자동 작업을 지원한다.

아그라스 T70P는 작업 속도 최대 20m/s로 향상되는 등 운용 효율성을 높이기 위한 다양한 업그레이드가 적용됐다.

DJI 아그라스 T70P (사진=DJI)

살포 작업 시 최대 70리터, 파종 작업 시 최대 100리터 적재가 가능하다. 아그라스 T100과 동일한 유량 및 미세 분무 성능과 새롭게 설계된 살포 시스템을 지원한다.

안전 시스템 3.0을 탑재해 밀리미터파 레이더와 트라이비전 감지 시스템을 통해 장애물 감지와 경로 선택, 장애물 회피 성능을 향상했다.

DJI는 2012년 농업용 드론 개발을 시작했다. 물 절약과 수확량 향상을 통해 농업 현장의 효율성을 높이는 것을 목표로 하고 있다. 8년 전 한국 시장에 진출한 이후 쌀·콩·감귤 등 다양한 작물 재배 농가와 협력하고 있다.

위안 장 DJI 아그리컬처 글로벌 영업 총괄은 "2018년 이후 국내 농업 드론 수요는 매년 20~30% 성장세를 보이고 있다"며 "이번 차세대 농업 드론 출시를 통해 더 스마트하고 친환경적으로 농업의 혁신을 이끄는 것이 목표"라고 말했다.