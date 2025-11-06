DJI, 오즈모 모바일 8 출시

중국 드론·카메라 기업 DJI는 최신 스마트폰 짐벌 '오즈모 모바일 8'을 출시했다고 6일 밝혔다.

신제품은 360° 수평 팬 회전, 로우 앵글 촬영용 인체공학적 그립, AI 기반 인텔리전트 피사체 추적 기능을 갖췄다.

세 가지 피사체 추적 기술을 지원한다. 먼저 아이폰 사용자는 애플 독킷을 통해 아이폰 기본 카메라 및 200여 개 iOS 앱에서 자동 추적 기능을 사용할 수 있다.

DJI 오즈모 모바일 8 (사진=DJI)

모든 스마트폰 사용자에게 제공되는 DJI 다기능 모듈은 사람은 물론 반려동물 추적도 가능하다. 또한 액티브트랙 7.0을 탑재한 DJI 미모 앱을 통해 사람·사물·동물을 정밀하게 인식해 복잡한 장면에서도 안정적으로 촬영할 수 있다.

다기능 모듈은 8단계 밝기·색온도 조절이 가능한 내장 조명과 DJI 마이크 2·3·미니 송신기 호환 마이크 수신기를 지원한다. 브이로그와 라이브 스트리밍에서도 고품질 사운드와 조명을 구현한다. 손 제스처만으로 촬영·녹화·추적 제어가 가능하다.

DJI 7세대 3축 안정화 시스템을 채택했다. 제품 무게는 무게 370g, 최대 10시간 작동하며, 스마트폰 충전 기능도 지원한다. 가격은 17만6천원, 추적 키트는 5만8천600원이다. DJI 스토어 및 공인 판매처에서 구매할 수 있다.

DJI 관계자는 "오즈모 모바일 8은 스마트폰만으로도 시네마틱한 영상을 제작할 수 있도록 해주는 제품"이라고 말했다