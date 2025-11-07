BBQ, ‘뿜치킹’ 밈 챌린지로 MZ세대 공략

제너시스BBQ그룹이 신제품 ‘뿜치킹’의 인기에 힘입어 고객 참여형 이벤트 ‘오뿜완(오늘도 뿜치킹 인증 완료)’ 캠페인을 30일까지 진행한다. 이번 행사는 SNS 밈(인터넷 유행 콘텐츠) 문화를 반영해 MZ세대와의 소통을 강화하기 위한 취지로 마련됐다.

7일 회사에 따르면 ‘뿜치킹’은 출시 한 달 만에 판매량 40만 마리를 돌파하며 높은 재구매율을 기록 중이다. 소비자 의견을 반영한 네이밍 콘테스트를 통해 탄생한 제품으로, BBQ는 “고객과 함께 만든 치킨”이라는 의미를 담아 꾸준한 감사 이벤트를 이어가고 있다.

이번 캠페인은 두 가지 챌린지로 구성됐다. 첫 번째는 ‘뿜잘알 먹조합 챌린지’로, 참가자는 뿜치킹을 활용한 창의적인 음식 조합을 만들고 해시태그(#오뿜완 #뿜잘알먹조합 #뿜치킹 #비비큐)와 함께 BBQ 공식 인스타그램이나 유튜브에 인증 영상을 올리면 된다. 1등에게는 상금 100만원, 2등(5명)에게는 20만원, 3등(50명)에게는 뿜치킹 기프티콘이 제공된다.

(사진=제너시스BBQ)

두 번째는 ‘뿜승연애 주접 챌린지’다. 기존에 즐겨 먹던 치킨 브랜드에서 뿜치킹으로 ‘환승’한 이유를 재치 있는 문장과 인증 사진으로 작성해 업로드하는 방식이다. 1등 40만원, 2등(3명) 20만원, 3등(30명)에게는 뿜치킹 기프티콘이 주어진다.

BBQ 관계자는 “뿜치킹을 사랑해준 고객들에게 감사의 마음을 전하고, 소비자와 함께 치킨 문화를 만들어가기 위해 이번 이벤트를 마련했다”며 “참여를 통해 새로운 시즈닝 치킨의 매력을 경험하고 풍성한 경품도 받아가길 바란다”고 말했다.