김장철 '김치 냉장고' 뭐살까..."에누리서 가격비교 하세요"

김장철이 다가오면서 김치냉장고 구매를 고민하는 가정이 늘고 있다. 소비자는 적절한 용량과 가격대, 설치 형태 등 고려할 사항이 많아 선택에 어려움을 겪게 된다.

6일 에누리닷컴에 따르면 '에누리 가격비교 서비스'는 원하는 제조사, 브랜드, 용량, 형태 등을 직접 설정해 검색할 수 있다. 실제 구매자들에게 인기 있는 옵션이 별도로 표시돼 있어 선택 과정의 편의성을 높였다. 특히 카드 할인, e머니 적립, 제휴몰 프로모션 등 다양한 혜택 정보를 한눈에 확인할 수 있어 시간과 비용을 동시에 절약할 수 있다.

김치냉장고 첫 구매를 돕기 위해 제품 구매 가이드와 최대 30만원 환급이 가능한 '으뜸효율 가전' 정보도 제공한다. 제품 기능에 익숙하지 않은 소비자도 쉽게 이해하고 현명한 구매 결정을 내릴 수 있도록 지원한다.

김치냉장고 에누리 실시간 가격 비교 이미지

또 에누리 가격비교는 김치냉장고의 실시간 최저가 정보뿐만 아니라 1개월에서 6개월 단위의 가격 추이도 제공해 소비자가 가격 흐름을 쉽게 파악하고 구매 시기를 전략적으로 결정할 수 있도록 돕는다.

김치냉장고는 고가 제품인 만큼 판매처별 가격과 혜택을 꼼꼼히 비교하는 것이 필수다. 에누리닷컴은 오픈마켓을 비롯한 다양한 온라인 쇼핑몰과 제휴를 맺고, 실시간 데이터 연동 및 분석 기술을 기반으로 정확하고 빠른 최저가 정보 확인이 가능하다.

김치냉장고 구매 시에는 설치 형태(스탠드형, 뚜껑형, 업소용), 용량(가족 구성원 수에 맞는 적절한 크기), 에너지 효율(전기료 절감을 위한 에너지 등급) 등을 종합적으로 고려하면 좋다.

11월 6일 기준, 인기 상품 중 하나인 A사의 김치냉장고는 최저가 160만원대를 보였으며, 0.3% 에누리 e머니를 적립할 수 있다. 적립된 e머니는 현금처럼 사용 가능하며, 네이버페이, 신세계 상품권은 물론 치킨, 커피, 편의점 등 주요 식음료 브랜드의 e쿠폰으로 언제든 교환할 수 있어 실용성이 높다.

에누리닷컴의 관계자는 "김장철 앞두고 실시간 가격비교를 통해 최저가로 원하는 김치냉장고를 구매하고 다양한 혜택도 누리길 바란다"면서 "지속적인 서비스 고도화로 고객의 기대에 부응할 것"이라고 말했다.