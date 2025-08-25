신혼 필수템 된 '로봇청소기'..."에누리닷컴서 가격 비교하세요”

결혼 준비 비용이 부담스러운 와중에도 신혼부부들이 포기하지 않는 혼수 가전이 있다. 바로 '로봇청소기'다. 맞벌이가 일상화되면서 로봇청소기는 실생활 만족도가 높은 혼수 필수템으로 자리 잡았다. 하지만 높은 가격대는 예비부부들에게 여전히 부담스러운 요소다.

서울 양천구에 거주하는 예비 신부 송모 씨(29)는 커넥트웨이브 써머스플랫폼이 운영하는 '에누리닷컴' 가격 비교 서비스를 활용해 로봇청소기를 평균가보다 약 15만원 저렴하게 구매했다. 절감한 예산으로는 고민하던 인테리어 소품을 마련했다.

에누리 가격 비교 서비스는 원하는 브랜드, 기능, 가격 조건을 직접 설정해 검색할 수 있으며, 제휴몰 혜택, 카드 혜택, e머니 혜택 등 다양한 행사 정보도 한눈에 확인할 수 있다.

로봇청소기 에누리 가격 비교 옵션 및 용어사전 이미지

특히 제품 기능 선택 시 어려울 수 있는 용어나 옵션에는 '에누리 용어사전' 서비스가 제공돼 제품에 익숙하지 않은 소비자도 기능을 쉽게 이해하고 구매 결정을 내릴 수 있다. 또 실제 구매자들에게 인기 있는 옵션이 별도로 표시돼 있어 선택 과정의 편의성도 높였다.

에누리 가격 비교 서비스는 실시간 최저가뿐만 아니라 1개월에서 12개월 단위의 평균가도 함께 제공해 가격 흐름을 쉽게 파악할 수 있다. 실제로 8월 25일 기준, 인기 상품 상위권에 있는 D사 로봇청소기의 6개월 평균가는 136만원대, 현재가는 120만원대였으며, 멤버십과 카드 혜택 적용 시 117만원까지 할인된 가격으로 확인됐다.

로봇청소기 에누리 실시간 가격 비교 이미지

회사 측은 “에누리 가격 비교 서비스는 제휴 쇼핑몰의 상품 DB(데이터베이스)를 실시간으로 수집·분석해 가격, 배송비, 할인 정보 등을 종합 제공함으로써 최적의 구매 결정을 돕는다”며 “로봇청소기를 포함한 혼수 필수 가전을 보다 합리적인 조건으로 구매하길 바란다"고 말했다.