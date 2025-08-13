마이디어, 로봇청소기 V15 출시

중국 가전기업 마이디어가 신제품 로봇청소기 V15를 출시했다고 13일 밝혔다.
V15는 최대 1만9천Pa 흡입력과 분당 200회 회전 기술로 각종 먼지를 청소한다. 흡입력은 사용 환경에 따라 4단계로 조절할 수 있다.
로봇 팔을 외부로 뻗어 장애물과 가장자리를 탐지한다. 모서리까지 빈틈없는 청소가 가능하다.
물걸레는 7N 압력으로 청소하며 리프팅 기능도 탑재했다. 청소환경에 따라 물걸래를 들어올려 오염 없이 진공 청소를 지원한다.
관련기사
- 中 마이디어, 국내 공식 서비스 센터 운영2025.06.27
- 마이디어, 로봇청소기 W20 쿠팡 선출시2025.06.19
- 中 마이디어, 국내 첫 팝업스토어 열어2025.06.12
- 이재명 정부, 'AI 기본사회' 선언…"AI·에너지 고속도로로 新성장 견인"2025.08.13
장애물을 실시간으로 감지해 150종 이상 물체를 인식하고 회피한다. 65dB 저소음 설계를 갖췄다. 듀얼 레이저 센싱 기술로 야간에도 주행 정확도를 높였다.
스테이션은 75℃ 온수로 물걸레를 세척하며, 55℃ 열풍 건조로 악취 발생을 방지한다. 3L 더스트백은 최대 75일간 사용할 수 있다. 5천200mAh 배터리는 1번 충전으로 최대 100분, 400㎡ 면적을 청소할 수 있다