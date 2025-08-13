마이디어, 로봇청소기 V15 출시

중국 가전기업 마이디어가 신제품 로봇청소기 V15를 출시했다고 13일 밝혔다.

V15는 최대 1만9천Pa 흡입력과 분당 200회 회전 기술로 각종 먼지를 청소한다. 흡입력은 사용 환경에 따라 4단계로 조절할 수 있다.

로봇 팔을 외부로 뻗어 장애물과 가장자리를 탐지한다. 모서리까지 빈틈없는 청소가 가능하다.

마이디어 로봇청소기 V15 (사진=마이디어)

물걸레는 7N 압력으로 청소하며 리프팅 기능도 탑재했다. 청소환경에 따라 물걸래를 들어올려 오염 없이 진공 청소를 지원한다.

관련기사

장애물을 실시간으로 감지해 150종 이상 물체를 인식하고 회피한다. 65dB 저소음 설계를 갖췄다. 듀얼 레이저 센싱 기술로 야간에도 주행 정확도를 높였다.

스테이션은 75℃ 온수로 물걸레를 세척하며, 55℃ 열풍 건조로 악취 발생을 방지한다. 3L 더스트백은 최대 75일간 사용할 수 있다. 5천200mAh 배터리는 1번 충전으로 최대 100분, 400㎡ 면적을 청소할 수 있다