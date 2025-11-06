시청자미디어재단, 7일 배리어프리 영화 무료 상영

시청자미디어재단은 KB국민은행, 배리어프리영화위원회와 7일 오후 2시 30분부터 한국영상자료원에서 배리어프리 영화를 무료로 상영한다.

장애인들은 현장에서 스마트 글라스와 이어폰을 빌려 화면해설과 자막을 수신해 영화를 즐길 수 있다. 스마트폰에 ‘싱크로(Syncro)’ 앱을 설치해 화면해설 또는 자막을 미리 다운로드하면 더욱 편리하게 이용할 수 있으며, 스마트폰 대여도 가능하다.

관람을 원하는 누구나 행사 당일 티켓박스에서 현장 예매 후 무료로 입장할 수 있다. 개별 수신 기기 대여와 앱 설치 등의 원활한 진행을 위해서 상영 30분 전 도착을 권장한다.

상영작은 드라마, 코미디 등 다양한 장르의 단편영화로서 국제 및 국내영화제에서 수상한 작품으로 구성됐다.

먼저 제12회 가톨릭영화제 및 제20회 부산국제어린이청소년영화제 수상작 ‘송석주를 찾습니다’를 상영한다. 또 제13회 서울국제어린이영화제, 제17회 대단한 단편영화제 수상작 ‘쓰삐디!’에 이어, 제8회 제주혼듸독립영화제 수상작 ‘울며 여짜오되’를 상영한다.

이 행사는 시청자미디어재단이 주관하고 KB국민은행 후원, 배리어프리영화위원회의 협력으로 추진되는 ‘장애인 배리어프리 영화 서비스 지원사업’의 일환으로 시청각 장애인의 영화 관람 환경을 개선하고 누구나 차별 없이 영화를 즐길 수 있는 포용적 문화 확산을 위해 기획됐다.

최철호 시청자미디어재단 이사장은 “배리어프리 영화 상영은 단순한 장비 지원을 넘어, 누구나 동등하게 영화를 감상할 수 있는 기반을 확산하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “재단은 앞으로도 공공과 민간이 함께하는 협력 모델을 확대해, 모두가 차별 없이 미디어를 즐길 수 있는 사회 기반을 마련하겠다”고 말했다.

