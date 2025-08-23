중딩 예비감독들의 축제...대한민국중학생 영상대전 시상식 열려

방송통신위원회와 시청자미디어재단은 22일 오후 광주시청자미디어센터에서 ‘2025 대한민국중학생영상대전‘ 시상식을 성황리에 개최했다고 밝혔다.

올해 11회째를 맞는 이 행사는 ‘중딩영화제’로 시작해, 중학생을 대상으로 하는 국내 유일한 영상공모전으로 자리매김했다. 그동안 지역행사였던 중딩영화제는 올해부터 ‘대한민국중학생영상대전’으로 명칭을 변경하고 공모를 전국 단위로 확대했다.

지난 6월부터 한 달간 서울, 강원, 호남, 제주 등 전국에서 206편의 작품이 접수되었으며, 예선과 본선을 거쳐 총 18편이 수상작으로 선정됐다.

대상 방통위원장상은 전남 영광홍농중학교 이다혜 학생 외 5인이 제작한 ‘세상의 끝에, 우리가 있었다’가 차지했다. 기후위기와 환경문제에 대한 사회적 메시지를 청소년의 시선으로 깊이 있게 풀어내어, 기획력 완성도 파급력 전 부분에서 높은 평가를 받았다.

일반부문에서 최우수상은 ‘갈림길’(익산부천중학교 이유빈 외 4인), 우수상은 ‘오늘도 연호’(대전 매봉중학교 이민서 외 1인), ‘중간고사(초콜릿)’(광주 각화중학교 김유민 외 9인)가 수상했다. 장려상은 각각 ‘서비스 지역이 아닙니다’(신안 하의중학교 정다정 외 5인), ‘카운터’(신안 하의중학교 장예빈 외 6인), ‘조용한 공존’(대구 오성중학교 이유찬)에 돌아갔다.

지정주제(환경) 부문에서 최우수상(환경부장관상)은 ‘환생의 여정’(전남 영광홍농중학교 최지훈 외 4인)이 선정됐다. 우수상은 ‘안녕,’(전남 영광홍농중학교 최수지 외 5인), 장려상은 ‘앞으로 계속된다면’(울산 웅촌중학교 정세훈 외 4인), ‘2025년 미래는 어떻게 될까?’(울산 웅촌중학교 김경규 외 3인)이다.

SNS 숏폼부문에서 최우수상은 ‘더 중요한 것’(경기 용신중학교 김지우 외 2인), 우수상은 ‘지각했을 때의 대처법’(부산 해운대여자중학교 박서현 외 4인), ‘담배의 위험성’(전남 영광옥당중학교 김가연 외 4인), 장려상(광주센터장상)은 ‘환경을 위한 재활용 악기’(전남 금일중학교 심보엘 외 1인), ‘나는 환경 히어로’(전주 만성중학교 오은범), 심사위원장상은 ‘중학교 생활 속 물건들의 시점’(인천 용현여자중학교 구서윤 외 3인)이 수상했다.

특별상으로는 장애인 작품상 에 ‘너와의 거리’(부산 가람중학교 이유진 외 5인), 특별부문지도자상에는 청소년들의 적극적인 참여를 이끌어 대상 수상작을 탄생시킨 영광홍농중학교 범혜민 교사가 선정됐다.

최철호 시청자미디어재단 이사장은 “올해로 11년째를 맞이한 대한민국 중학생 영상대전은 중학생들이 자신의 시선과 목소리로 세상을 표현하고, 꿈을 향해 나아갈 수 있는 소중한 무대”라며 “앞으로도 청소년들이 건강한 미디어 환경 속에서 창의성과 비전을 마음껏 펼치고, 세계 무대까지 도전할 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다”고 말했다.