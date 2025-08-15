2025 청소년미디어제작경진대회 시상식 열려

방송통신위원회와 시청자미디어재단은 14일 대전시청자미디어센터에서 ‘2025 청소년미디어제작경진대회’ 시상식을 성황리에 개최했다고 밝혔다.
올해로 11회를 맞이한 이 행사는 청소년뉴스제작경진대회, 청소년 AI 공익콘텐츠 공모전 등 총 2개 부문으로 진행됐다.
청소년뉴스제작경진대회 시상식에서는 세종시 세종캠퍼스고등학교 CJS팀이 대상인 방송통신위원장상을 수상했다. 최우수상은 대전시 대신고등학교 DCN1팀 등 4팀이 대전·세종·충남 교육감상을, 우수상은 대전시 삼육초등학교 삼육방송반 등 7팀이 시청자미디어재단 이사장상과 KBS‧MBC‧TJB‧CMB 등 지역방송사 대표상을 받았다. 장려상인 대전시청자미디어센터장상은 광주청소년삶디자인센터 배움의 의미팀 등 4팀에게 수여됐다. 대회 운영에 적극 협력하며 청소년들의 참여를 이끈 지도교사 대전시 이문고등학교 이우준 교사에게는 대전교육과학연구원장 공로상이 수여됐다.
청소년 AI 공익콘텐츠 공모전 부문에서는 경기도 고양시 풍동중학교 임수아, 임채완의 ‘늘 기다림’이 대상 수상을 비롯해 대전시 대전탄방초등학교 정지윤, 최예율, 채시온의 ‘그들은 죽어간다’ 등 3팀이 최우수상을, 대전시 대덕초등학교 이한서, 이한준의 ‘당신도 AI 윤리 코디네이터’ 등 3팀이 우수상을 받았다.
최철호 시청자미디어재단 이사장은 “올해로 11년을 맞은 청소년미디어제작경진대회는 청소년들이 스스로 사회 이슈를 다양한 관점으로 바라보고 주체적으로 목소리를 낼 수 있는 기회가 되어 왔다”며 “우리 재단은 청소년들이 건강한 미디어 시민으로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.