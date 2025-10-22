부천애니페스티벌에서 무료 배리어프리 영화 상영회 열린다

시청자미디어재단과 KB국민은행은 부천국제애니메이션페스티벌(BIAF)과 오는 25일 오후 1시 CGV부천에서 배리어프리 영화 무료 상영회를 개최한다.

상영회에서는 시각, 청각 장애인도 비장애인과 함께 영화를 관람할 수 있도록 현장에서 대여 가능한 이어폰과 글라스 장비를 통해 화면해설과 자막을 개별 수신할 수 있다. 스마트폰에 ‘싱크로’ 앱을 설치해 화면해설 또는 자막을 미리 다운로드하면 더욱 편리하게 이용할 수 있다.

관람을 원하는 누구나 행사 당일 CGV부천 티켓부스에서 발권 후 무료로 입장할 수 있다.

상영작은 국제영화제 수상작품 등 국내외에서 주목받은 애니메이션들로 구성됐다.

최철호 시청자미디어재단 이사장은 “시각·청각 장애인이 국내 영화제 상영작을 관람하기 어려운 현실에서 국내외에서 주목받는 상영작을 실시간으로 함께 즐기고 공감할 수 있는 소중한 기회”라며 “앞으로도 사회적 약자의 문화 접근성 향상을 위해 관계 기관과 적극 협력해 나가겠다”고 말했다.