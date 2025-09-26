시청자미디어재단, 세이브더칠드런과 장애아동 미디어 접근권 보장 협약

시청자미디어재단은 국제 아동권리 NGO 세이브더칠드런과 장애아동의 미디어 접근권 보장과 평등한 문화 콘텐츠 향유를 위한 1인치의 창 프로젝트 업무협약을 체결했다.

협약은 세이브더칠드런 아동권리영화제의 오리지널 필름과 수상작에 화면해설을 제작해 장애 여부와 상관없이 영화를 관람할 수 있도록 지원하는 목적으로 이뤄졌다.

이에 따라, 세이브더칠드런은 아동권리영화제 영상 원본을 제공하고 시청자미디어재단은 해당 영상에 화면해설을 제작해 양 기관의 교육 콘텐츠로 활용할 계획이다.

시청자미디어재단 부산시청자미디어센터는 협약을 통해 세이브더칠드런 오리지널 영화 ‘이세계소년’의 화면해설을 제작하고, 이를 활용한 청소년 대상 장애인식개선 교육 프로그램을 운영할 예정이다.

최철호 시청자미디어재단 이사장은 “단순히 영상에 화면해설을 더하는 것을 넘어 장애아동과 비장애아동 모두가 같은 콘텐츠를 함께 경험할 수 있는 기반을 마련했다”며 “아동이 다양한 사람과 함께 성장하고 존중받을 수 있도록 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.