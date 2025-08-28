넷플릭스, 더빙으로 시청 장벽 허물다

넷플릭스가 시청자미디어재단이 주최한 ‘2025 서울미디어페어’에 참여해 배리어프리 체험 행사를 성황리에 마무리했다고 28일 밝혔다.

넷플릭스는 시청자미디어재단과 함께 장애인·비장애인 모두가 콘텐츠를 경험할 수 있는 자리를 마련했다.

이번 행사는 서울시청자미디어센터(서울성북미디어문화마루) 4층 꿈빛극장에서 진행됐다. 전 세계에 한국 문화의 특별함을 알리고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주요 장면을 시연했다. 현장에는 장애인·비장애인 포함 총 약 200명이 참석했다.

최민디 넷플릭스 더빙 시니어 매니저는 이날 연사로 나서 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 사례로 오디오 화면 해설의 구현 방식, 배리어프리 관련 넷플릭스의 노력 등을 소개했다.

최 매니저는 “글로벌 콘텐츠를 현지의 목소리와 언어로 연결해 모든 관객에게 즐거움을 선사하는 것이 더빙팀의 역할”이며 “배리어프리 서비스는 진정한 모두를 위한 경험에 필수적”이라고 강조했다.

현재 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 34개 언어 더빙과 16개 오디오 화면 해설을 지원하며, 일반 자막은 37개, 청각장애인용 자막은 6개 언어로 제공한다. 특히 최적의 현지화를 위해 한국어 더빙은 넷플릭스 한국팀이 직접 제작했다.

이후 진행된 세션에서는 배리어프리 서비스의 필요성과 가치에 공감하며 다양한 감상을 나눴다. 한 참가자는 “화면 해설 덕분에 장면을 훨씬 더 잘 이해할 수 있었고, 다른 관객들과 같은 순간을 나누는 경험이 뜻깊었다”고 소감을 전했다.

넷플릭스는 누구에게나 최상의 엔터테인먼트 경험을 선사한다는 목표로 가입자 피드백과 파트너사와의 협력을 통해 기능을 지속 개선하고, 정기적으로 배리어프리 상영회를 여는 등 콘텐츠 접근성 확장을 위한 노력도 이어가고 있다. 향후 더 많은 가입자가 전 세계 콘텐츠를 동등하게 경험할 수 있도록 배리어프리 지원 언어와 작품 수를 지속 확대할 방침이다.