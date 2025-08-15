JMS 그 이후...넷플릭스, ‘나는 신이다’ 후속 ‘나는 생존자다’ 공개

지난 2023년 국내에 큰 파장을 일으킨 넷플릭스 다큐멘터리 시리즈 ‘나는 신이다’ 후속편 ‘나는 생존자가’ 15일 공개됐다.
전편이 충격적인 폭로에 중점을 두고 있다면 신작은 살아남은 자들의 이야기로 재구성한 당시의 문제와 치유로 관점을 달리 한 점이 특징이다.
시즌2 격으로 제작된 ‘나는 생존자’다는 4개의 에피소드가 각 2편씩 8편으로 이뤄졌다.
단연 기독교복음선교회(JMS) 편이 공개 전부터 이목을 끈다. 전편 ‘나는 신이다’에서 유일하게 이어지는 이야기로 가해자의 만행에 이어 피해자의 시선으로 같은 상황을 살피게 했기 때문이다.
관련기사
- 넷플릭스, 삼성전자와 '케데헌' 테마 콘텐츠 출시2025.08.13
- ‘더빙=넷플릭스’ 입지 굳힌다..."단순 번역 넘어 현지 경험 재정의"2025.08.11
- 넷플릭스 해적판 운영자 '철컹철컹'..."역사적 판결"2025.07.27
- "오징어 게임, 전 시즌 통합 2억3천100만뷰 기록"2025.07.18
앞서 전날 JMS 측이 ‘나는 생존자다’ 공개를 앞두고 MBC를 상대로 법원에 낸 방송금지 가처분 신청이 기각됐다. OTT 플랫폼을 넘어 사회문화적으로도 세간의 관심이 쏠리는 대목이다.
‘나는 생존자다’는 JMS 외에도 한국의 아픈 현대사인 부산 형제복지원, 지존파 사건, 삼풍백화점 붕괴 참사에서 살아남은 또는 그 상황을 겪은 이들의 시선과 목소리로 국내 OTT 다큐멘터리의 새 장을 열었다.