JMS 그 이후...넷플릭스, ‘나는 신이다’ 후속 ‘나는 생존자다’ 공개

지난 2023년 국내에 큰 파장을 일으킨 넷플릭스 다큐멘터리 시리즈 ‘나는 신이다’ 후속편 ‘나는 생존자가’ 15일 공개됐다.

전편이 충격적인 폭로에 중점을 두고 있다면 신작은 살아남은 자들의 이야기로 재구성한 당시의 문제와 치유로 관점을 달리 한 점이 특징이다.

시즌2 격으로 제작된 ‘나는 생존자’다는 4개의 에피소드가 각 2편씩 8편으로 이뤄졌다.

단연 기독교복음선교회(JMS) 편이 공개 전부터 이목을 끈다. 전편 ‘나는 신이다’에서 유일하게 이어지는 이야기로 가해자의 만행에 이어 피해자의 시선으로 같은 상황을 살피게 했기 때문이다.

앞서 전날 JMS 측이 ‘나는 생존자다’ 공개를 앞두고 MBC를 상대로 법원에 낸 방송금지 가처분 신청이 기각됐다. OTT 플랫폼을 넘어 사회문화적으로도 세간의 관심이 쏠리는 대목이다.

‘나는 생존자다’는 JMS 외에도 한국의 아픈 현대사인 부산 형제복지원, 지존파 사건, 삼풍백화점 붕괴 참사에서 살아남은 또는 그 상황을 겪은 이들의 시선과 목소리로 국내 OTT 다큐멘터리의 새 장을 열었다.