[포토] 거미 11만 마리가 만든 ‘세계 최대 거미줄’

그리스·알바니아 국경 동굴에서 106㎡ 규모 거미줄 발견

과학입력 :2025/11/06 10:44    수정: 2025/11/06 11:20

이정현 미디어연구소 기자

11만 마리가 넘는 거미가 만든 세계 최대 거미줄이 발견돼 주목을 받고 되고 있다고 과학전문매체 라이브사이언스가 최근 보도했다.

연구진들은 그리스와 알바니아 국경의 어두운 동굴 깊숙한 곳에서 106㎡가량 걸쳐 뻗어 있는 거미줄을 발견했다. 11만 1천 마리가 만든 이 거미줄은 수천 개 깔때기 모양의 개별 거미줄이 이어져 만들어진 ‘패치워크(patchwork)’라고 연구진은 설명했다.

세계 최대의 거미줄이 발견됐다. (출처=Urak et al. 2025, 지하생물학 저널)

해당 연구 주저자 이스트반 우라크 트란실바니아 사피엔티아 헝가리 대학 생물학과 부교수는 "아마도 세계에서 가장 큰 거미줄일 것"이라고 밝혔다.

이 거대한 거미 도시가 발견된 곳은 그리스, 알바니아 국경에 위치한 설퍼 동물(Sulfur Cave)이다.  이 동굴은 지하수의 황화수소가 산화되면서 생성된 황산에 의해 형성된 동굴이다.

거대 거미줄을 만든 헛간 깔대기 거미(Tegenaria domestica)의 모습 (출처=Urak et al. 2025, 지하생물학 저널)

분석 결과 동굴 군락에는 ‘헛간 깔대기 거미(Tegenaria domestica)’와 ‘시트그물거미과 거미(Prinerigone vagans)’ 두 종류의 거미가 서식하는 것으로 밝혀졌다.

그는 “설퍼 동굴의 거미 군락은 지금까지 기록된 것 중 가장 큰 규모 중 하나이며, 관련 종들이 이런 방식으로 모여 협력하는 것은 이전에 알려지지 않았다”고 밝혔다. 이 거미들은 인간 거주지 근처에 널리 분포하지만, ‘두 거미가 같은 거미줄 구조 안에서 이렇게 많은 수로 공존하는 건 아주 독특하다”라고 덧붙였다.

출처=Urak et al. 2025, 지하생물학 저널

장내 성분 분석 결과, 이 거미들은 유황이 풍부한 곳에 거주하기 때문에 거미의 식습관이 미생물군에 영향을 미쳐 동굴 바깥에 사는 같은 종의 거미보다 미생물군 다양성이 현저히 떨어지는 것으로 밝혀졌다. 또, 분자생물학적 분석 결과, 동굴 안 거미들은 바깥에 사는 거미들과도 유전적으로 차이가 있었는데, 이는 동굴 속 거미들이 척박한 환경에 적응했음을 시사한다고 연구진은 설명했다.

해당 연구 결과는 지난 달 말 학술지 ‘지하생물학 저널(Subterranean Biology)’에 발표됐다.

이정현 미디어연구소jh7253@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
거미 거미줄

