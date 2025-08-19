"엽기토끼에 이어"…美·캐나다서 ‘좀비 다람쥐’ 포착

최근 캐나다와 미국 주민들이 귀여운 다람쥐가 무섭게 변한 ‘좀비 다람쥐’ 목격담을 보고하고 있다고 IT매체 기즈모도가 18일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, 이 다람쥐는 ‘다람쥐 섬유종 바이러스(SFV, squirrel fibroma virus)’에 감염됐을 가능성이 높다.

다람쥐 섬유종 바이러스(SFV)에 감염된 다람쥐의 모습 (사진=플리커 @Rick Shackletons Photographic Adventures)

최근 보고되고 있는 좀비 다람쥐의 발생 시기는 최소 2023년까지 거슬러 올라가는 것으로 알려졌다. 이 증상은 무섭게 보이나 병에 걸린 다람쥐는 대개 감염에서 회복되며 인간에게는 위협이 되지 않는 것으로 알려졌다.

SFV는 1950년대에 처음 발견됐으며, 사람에게 천연두를 유발하는 두창바이러스(poxvirus)와 관련이 있다. 하지만 이 바이러스는 레포리폭스바이러스(leporipoxvirus, 토끼류바이러스) 속(屬)에 속하며, 유일하게 알려진 자연 숙주는 다람쥐와 토끼다. 이 바이러스에 감염되면 다람쥐의 피부, 특히 머리나 사지에 양성 종양인 섬유종을 유발한다.

다람쥐 다리와 머리에 생긴 섬유종을 확대한 모습 (사진=코넬 야생동물 건강 연구소/미 뉴욕주 야생동물 건강 프로그램)

이 바이러스는 주로 모기와 벼룩에 물려 전파되는 것으로 알려져 있다. 하지만 감염된 다람쥐와 긴밀하게 직접 접촉할 경우 전염될 수 있다.

SFV는 대개 자연 치유되나 일부 종양은 동물의 내부 장기로 전이되거나 피부에 너무 크고 많이 생겨 2차 감염을 유발해 동물의 시력과 섭식 능력을 저해할 수도 있다.

하지만, 미국 미시간 천연자원부에 따르면, 이 감염은 일반적으로 피부 섬유종 외에는 뚜렷한 질병 징후를 유발하지 않은 것으로 전해졌다. 하지만, 이 병을 앓고 있는 다람쥐는 물론이고 야생동물을 만져서는 안 된다고 당국은 밝혔다.

‘쇼프 파필로마 바이러스(SPV)’에 감염된 토끼가 미국 콜로라도주에 등장했다. (사진=© Clinton Forry via Flickr, CC-by-2.0)

최근 미국 콜로라도주 주민들은 얼굴에 검은 뿔을 여러 개 지닌 토끼를 목격했다는 소식도 나왔다. 이 토끼들은 인체유두종 바이러스(HPV)의 사촌격인 ‘쇼프 파필로마 바이러스(SPV, SHOPE PAPILLOMAVIRUS)’에 감염된 것으로 전해졌다.