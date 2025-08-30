거미, 반딧불이 미끼로 먹이 사냥…"빛으로 곤충 유인"

거미가 반딧불이를 잡은 뒤 곧바로 잡아먹지 않고 반딧불이가 내는 빛을 이용해 다른 곤충들을 유인하는 모습이 포착됐다고 IT매체 기즈모도가 29일(현지시간) 보도했다.

영국 생태학회지 ‘동물생태학저널(Journal of Animal Ecology)’에 실린 논문에 따르면 사마귀거미과의 한 종인 ‘프세크루스 클라비스(Psechrus clavis)’가 더 많은 먹이를 유인하기 위해 반딧불이를 바로 죽이지 않고 그 빛을 활용하는 것으로 나타났다.

새로운 연구에 따르면, 일부 거미가 반딧불이를 사용해 다른 먹잇감을 유인하는 것으로 나타났다. (출처=영국 생태학회)

연구진은 관찰 분석과 실험실 실험을 통해 이 거미가 반딧불이의 빛을 미끼로 사용해 사냥 성공률을 높이는 것을 확인했다.

대만 퉁하이 대학 생태학자이자 해당 논문 수석 저자인 이민 초(I-Min Tso) 교수는 "이 연구는 야행성 포식자가 먹이를 유인하기 위해 어떤 방식으로 어려움을 극복하는지에 대한 새로운 시각을 제공하며, 포식자와 피식자 상호작용의 복잡성에 대한 독특한 관점을 제공한다"고 밝혔다.

연구진들은 거미들이 거미줄에 걸린 나방 같은 대부분의 벌레는 즉시 먹어 치우지만, 반딧불이는 그렇지 않다는 점에 주목했다. 반딧불이가 거미줄로 날아들면, 거미는 약 1시간 동안 그대로 두었고, 심지어 가끔씩 반딧불이가 살아서 빛나는지 확인하기 위해 다시 기어오기도 했다.

거미줄에 잡힌 반딧불이들 (사진=영국 생태학회)

거미들은 반딧불이를 먹는 것을 좋아하기 때문에 이런 거미 행동의 원인을 알아보기 위해 연구진은 실험을 진행했다. 연구팀은 반딧불이의 빛과 매우 유사한 LED 조명을 준비해 이 거미의 거미줄에 설치했다.

그 결과 LED 조명으로 장식된 거미줄은 조명이 없는 거미줄에 비해 먹이를 3배나 더 많이 유인했다. 더욱 놀라운 점은 LED 조명이 설치된 거미줄에 반딧불이가 일반 거미줄보다 10배 더 많이 유인됐다는 것이다. 거미줄에 걸린 반딧불이는 대부분 수컷이었다. 이는 반딧불이가 인공적인 빛을 잠재적인 짝짓기로 착각했음을 시사한다.

연구진은 “이번 발견은 짝짓기에 사용되는 반딧불이의 생체 발광 신호가 역설적으로 포식자인 거미에게도 이익이 된다는 점을 보여준다”며 “거미가 반딧불이의 생체 발광 신호 자체를 식별 단서로 삼아 포식 행위를 조절하는 것으로 보인다”고 설명했다.

그러나 연구진은 이 실험에서 반딧불이의 빛을 실제 반딧불이의 빛이 아닌 LED 조명으로 대체한것을 인정했다. 이상적으로는 현장 실험에서 실제 반딧불이를 사용하는 것이 좋겠지만, "실제로는 매우 어려울 것"이라고 연구진은 밝혔다. 반딧불이의 많은 종은 멸종 위기에 처해있다.

단순히 생각하면 거미들이 단순히 거미줄에 빛나는 빛을 좋아하는 것이라고 생각할 수 있다. 하지만, 거미의 진화적 행동의 관점에서 보면 연구자들의 가설은 타당해 보인다고 기즈모도는 평했다.