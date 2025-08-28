[포토] "어떡해"…철조망에 매달린 나무늘보

프랑스의 한 사진작가가 철조망 근처 기둥에 매달려 있는 나무늘보의 모습을 포착한 사진이 공개돼 관심을 끌고 있다고 과학전문매체 라이브사이언스가 27일(현지시간) 보도했다.

이 사진은 2025년 올해의 야생동물 사진작가 대회의 수상 후보작 중 하나로, 도로를 건넌 뒤 철조망이 쳐져 있는 기둥에 매달려 있는 나무늘보의 모습은 위태롭고 안쓰러워 보인다.

코스타리카에서 나무늘보가 길을 건너는 모습이 포착됐다. 이 지역의 서식지가 파편화되면서 나무늘보가 다음 나무에 도달하기 위해 땅에서 더 많은 시간을 보내야 한다. (사진 제공:=에마누엘 타르디/올해의 야생동물 사진작가 대회)

프랑스 사진작가 에마누엘 타르디는 코스타리카 알라후엘라주 엘 탄케 시골 지역에서 갈색목세발가락나무늘보(Bradypus variegatus)를 발견해 사진을 촬영해 “집만 한 곳은 없다(No Place Like Home)”라는 제목을 붙였다.

이 사진은 ‘서식지 파편화(habitat fragmentation)’로 인해 나무 사이를 이동하면서 땅에서 더 많은 시간을 보내야 하는 코스타리카 나무늘보의 어려움을 보여준다. 코스타리카 정부는 현재 비정부기구들과 협력하여 나무늘보들이 숲 속 서식지와 연결될 수 있도록 야생동물 이동 통로를 구축하고 있다.

매년 이 대회를 개최하는 영국 런던 자연사박물관(NHM)의 설명에 따르면, 이 나무늘보가 길을 건너 울타리 기둥으로 향하면서 근처 도로의 차량들이 속도를 줄인 것으로 전해졌다.

이 사진은 2025년 올해의 야생동물 사진작가 대회에서 미리 공개한 다른 15장의 사진과 함께 공개됐다. 올해 대회에는 6만 장이 넘는 사진이 출품됐는데, 이는 역대 최다 출품 건수를 기록한 것이다. 총 100명의 수상자가 심사위원단에 의해 선정되어 오는 10월 14일에 발표될 예정이다.

(이미지 출처= © Gabriella Comi/올해의 야생동물 사진작가 대회)

코브라와 사자가 대치하는 사진도 볼 수 있다. 이탈리아 출신 사진작가 가브리엘라 코미는 탄자니아 세렝게티 국립공원에서 뱀이 잠자는 사자 두 마리를 향해 기어가는 것을 보고 이 사진을 촬영했다. NHM에 따르면, 사자 두 마리 중 암컷 한 마리가 갑자기 잠에서 깨어나 코브라와 마주쳤다.

시타람 라울의 작품. 과일박쥐가 인도 마하라슈트라에서 둥지를 떠나는 모습을 보여준다. (이미지 출처:=© Sitaram Raul/올해의 야생동물 사진작가 대회)

그 밖에도 인도에서 어둠 속에서 박쥐들이 대거 탈출하는 모습을 촬영한 사진, 케냐에서 어린 치타 세 마리가 잡은 동물을 보여주는 사진 등 다양한 사진들이 공개됐다.

그 밖에 사진은 영국 런던 자연사박물관 홈페이지(▶ 자세히 보기 https://bit.ly/4fXqH3P)에서 확인할 수 있다.