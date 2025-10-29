순한 흑상어, 사람 공격 '경악'…왜 그랬을까

사람을 해치지 않는 것으로 알려진 상어가 처음으로 인간을 공격한 사건이 발생해 학계의 주목을받고 있다고 과학전문 매체 사이언스얼랏이 28일(현지시간) 보도했다.

사건은 지난 4월 21일 이스라엘 하데라 해안에서 100m 떨어진 지중해에서 발생했다. 당시 그 곳에서 스노클링을 하던 40세가 고프로로 ‘흑상어(Carcharhinus obscurus)’ 무리를 촬영하던 중 공격을 받아 숨졌다.

흑상어는 인간을 공격하지 않는 것으로 알려져 있어 이번 사건은 큰 충격으로 받아들여지고 있다.

프랑스 PSL 대학 해양생물학자 에릭 클루아와 영국 엑서터 대학 크리스티안 파튼은 이 사건을 연구한 논문을 국제학술지 ‘동물행동학(Ethology)’에 발표됐다.

사람을 공격하지 않는 것으로 알려진 흑상어가 사람을 해치는 일이 발생했다. (사진=위키피디아)

연구진들은 상어가 단순히 호기심에 카메라를 탐색하던 중 실수로 피해자를 물었을 가능성이 높다고 분석했다. 상어가 실수로 카메라를 든 남자를 물었고, 피가 흐르자 모여 있던 상어들이 달려들면서 비극적인 결과로 이어졌다는 것이다.

목격자들에 따르면, 피해자가 도움을 요청하는 외침과 함께 물이 붉게 물들고 등지느러미와 꼬리지느러미가 수면에 나타난 뒤, 시야에서 사라졌다. 다음 날 수색에서 소량의 유해만 발견됐다. 피해자의 신원을 확인한 결과 여러 상어에게 희생된 것으로 드러났다.

이스라엘 하데라 해안은 상어를 직접 볼 수 있는 장소로 인기를 끌고 있다. 근처 해수 담수화 시설에서 배출되는 따뜻한 물로 인해 많은 수의 흑상어가 이 지역으로 모여드는 것으로 알려져 있다. 흑상어는 인간에게 공격적이지 않은 상어로 알려져 있다.

연구진은 이 같은 인간과의 잦은 접촉이 상어의 행동을 변화시켜 이로 인해 사망 사건이 일어났을 가능성이 높다고 지적했다.

연구진들은 "해당 지역의 인위적인 먹이 공급으로 인해 구걸 행동을 포함한 행동이 익숙해졌고, 이는 대담해진 상어가 스노클러가 들고 있는 카메라를 반사적으로 물며 의도치 않게 그를 다치게 했을 가능성이 있다"고 밝혔다.

또, "소리나 피 냄새 등의 후각 자극이 먹이 사냥을 촉발시켜 여러 상어가 이에 동참했을 가능성도 높다. 이 사례 연구에서는 개체 간의 극심한 경쟁이 인간이 본래 먹잇감이 아니라는 비본능적 인식을 아마도 압도했을 것"이라고 덧붙였다.

과학자들은 이 지역에서 상어에게 먹이를 주는 행위를 금지해 상어의 구걸 행동을 없애고, 상어와 이를 관찰하러 오는 인간 사이의 안전한 거리를 유지하는 것이 최선의 방안이라고 밝혔다.

이번 사건은 인간과 야생동물의 잦은 접촉이 예기치 못한 위험을 초래할 수 있다는 경고로 받아들여지고 있다고 해당 매체는 전했다.