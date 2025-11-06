행정정보시스템 복구 95% 완료…위기경보 '심각'에서 '경계'로 하향

정부가 행정정보시스템 장애 복구율이 95%를 넘어서면서 위기경보 단계를 '심각'에서 '경계'로 하향 조정했다.

국민 생명·안전과 직결된 핵심 시스템 복구가 완료됨에 따라 중앙재난안전대책본부(중대본)는 해제되고 차관급 중심의 위기상황대응본부 체계로 전환된다.

행정안전부는 윤호중 장관 주재로 중앙재난안전대책본부 제15차 회의를 열고 정보시스템 복구 현황과 향후 대응계획을 점검했다고 6일 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관(이미지=행정안전부)

정부는 전담 인력 투입과 복구 작업을 통해 11월 6일 오전 6시 기준 전체 709개 시스템 중 676개(95.3%)를 복구했다고 밝혔다. 등급별로는 1등급 40개(100%), 2등급 65개(95.6%), 3등급 246개(94.3%), 4등급 325개(95.6%) 시스템이 정상화됐다.

이번 복구로 안전신문고를 비롯해 국민 생명·안전과 직결된 1·2등급 시스템이 모두 복구됐다. 이에 따라 정부는 위기경보 단계를 '심각'에서 '경계'로 하향하고 중대본 체계를 종료해 차관급 본부장이 주관하는 위기상황대응본부로 전환했다.

앞서 정부는 지난달 31일 정보공개시스템을 복구해 공공정보 열람 및 공개청구 기능을 정상화했고 '119소방현장통합관리시스템'도 복구해 재난 현장에서 소방 인력과 자원 현황을 실시간으로 파악할 수 있게 됐다.

정부는 아직 복구되지 않은 일부 시스템에 대해서도 신속한 정상화를 추진 중이다. 대전센터에서 복구 중인 693개 시스템은 오는 20일까지 모두 복구를 완료할 계획이며, 대구센터로 이전되는 시스템은 12월까지 복구를 목표로 인프라 구성 및 응용프로그램 이관을 진행 중이다.

이번 조치로 정부는 긴급 대응 중심의 체계에서 상시 점검 중심의 체계로 전환하며, 향후 주기적인 점검회의를 통해 남은 복구 상황과 재발 방지 대책을 지속 점검할 방침이다.

윤호중 행정안전부 장관은 "국민 생명·안전과 직결된 시스템이 복구되어 위기경보를 하향하지만, 모든 시스템이 완전 복구될 때까지 긴장의 끈을 놓지 않겠다"며 "이번 사태를 계기로 정부 정보시스템 인프라를 근본적으로 재설계해 국민에게 신뢰받는 AI 민주정부로 거듭나겠다"고 밝혔다.