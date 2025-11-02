"국민이 상상한 AI 비서가 현실로"…AI 국민비서 시나리오 공모전 개최

국민이 직접 상상한 인공지능(AI) 비서 서비스가 현실로 구현될 수 있는 기회가 열린다.

행정안전부는 국민이 일상 속에서 체감할 수 있는 'AI 국민비서' 서비스를 발굴하기 위해 3일부터 21일까지 '2025년 AI 에이전트 서비스 시나리오 공모전'을 개최한다고 2일 밝혔다.

이번 공모전은 '국민의 상상과 AI 에이전트로 AI 민주정부를 열다'를 주제로 진행되며, 국민이 직접 구상한 실용적이고 구체적인 AI 비서 서비스 아이디어를 접수한다.

AI 국민비서 시나리오 공모전

'AI 국민비서'는 민간 AI 에이전트 기술을 활용해 복잡한 절차 없이 대화만으로 공공서비스를 이용할 수 있게 하는 서비스다. 단순 질의응답을 넘어, 실제 행정 업무를 대신 수행할 수 있는 수준의 인공지능 시스템을 목표로 한다.

예를 들어 이사 시 전입신고와 우편물 주소 변경, 지원금 신청을 한 번에 처리하는 '원스톱형' 서비스나 여행 시 KTX 예매부터 숙박·렌터카·맛집 예약까지 이어주는 '연결형' 서비스 등이 대표적인 예시로 제시됐다.

또한 아이돌봄서비스 예약 후 결과를 민간 앱에서 손쉽게 관리할 수 있는 '융합형' 서비스 등, AI와 행정서비스를 결합한 다양한 상상도 제안할 수 있다. 공모에는 대한민국 국민이면 누구나 개인 또는 최대 4인 팀으로 참여 가능하며, 행정안전부·정부24·소통24 누리집에 게시된 온라인 접수 링크를 통해 제출하면 된다.

접수된 시나리오는 전문가 심사, 국민투표, 결선심사를 거쳐 총 8편의 우수작이 선정된다. 대상(대통령상) 1명에게 350만원, 최우수상(국무총리상) 200만원, 우수상(행정안전부 장관상) 각 100만원, 장려상(한국지능정보사회진흥원장상) 각 50만원 등 총상금 1천만원이 수여된다.

행정안전부는 이번 공모전에서 발굴된 우수 시나리오를 향후 'AI 국민비서' 서비스 설계와 구현에 적극 반영할 계획이다.

이용석 디지털정부혁신실장은 “AI 에이전트를 활용한 공공서비스 혁신은 기술보다 국민의 생활 속 필요에서 출발해야 한다”며 “국민 여러분의 상상이 미래 AI 국민비서의 초석이 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.