오픈생활건강, 생활·의료 통합 전문몰 공식 출시

오픈생활건강이 생활·건강·의료 분야를 아우르는 전문몰 ‘오픈생활건강’을 공식 열었다고 5일 밝혔다.

영문 도메인 ‘openhnb’는 open health & bio의 약자로, ‘건강을 사전 관리해주는 토털 솔루션’을 제공하겠다는 목표를 담았다. 사이트는 치료 목적의 메디컬 제품군을 중심으로 헬스케어·바이오상품을 결합한 구조로, 일상 속 건강 관리부터 질병 예방까지 폭넓은 상품 라인업을 갖췄다.

오픈생활건강은 일반 소비자뿐 아니라 기업, 관공서, 건설현장 등 B2B 고객을 위한 제세동기, 계측기, 화재안전 용품 등도 함께 구비했다. 회사는 “사업자 회원에게도 꼭 필요한 필수품을 한 곳에서 구매할 수 있도록 구성했다”고 밝혔다.

카테고리는 개인 및 병원용 의료기기, 학교·사업장용 안전·소방용품 등으로 구성됐으며, 최근 관심이 높은 여행·차박·웰니스 관련 상품군도 강화했다. 썬솔트, 야철대장, 접시경락 등 건강·휴식 관련 브랜드를 포함해 콘텐츠의 질과 다양성을 높였다.

특히 계측기 카테고리의 ‘저울’은 가정용, 영업용, 산업용으로 세분화해 고객 편의성을 높였으며, 상품 탐색을 쉽게 하기 위해 중분류·소분류를 정비하고 필수상품을 중복 노출하는 등 사용자 경험(UX) 개선에도 집중했다.

오픈생활건강은 자사몰 중심 운영을 원칙으로 삼고 있다. 매출 비중의 80%를 자사몰에서 달성한다는 목표 아래, 외부 플랫폼 의존도를 줄이고 광고비와 제휴 수수료를 최소화해 고객에게 직접 혜택을 돌린다는 계획이다.

사이트 메인에는 ‘특별적립’과 ‘최저가상품전’을 배치하고, 특가 상품, 회원전용관, 주요 상품의 5~10% 추가 적립금 등 다양한 혜택으로 재방문을 유도한다. 또한 오픈 기념으로 제세동기 전 상품 무료배송 및 주요 상품 최저가, 적립금 최대 10% 지급 이벤트를 진행 중이며, 전화 및 견적 주문 시 추가 할인도 제공한다.

향후에는 회원 등급별 전용관, 야간 할인, 깜짝 할인 이벤트 등 고객 참여형 프로모션도 확대할 예정이다.

오픈생활건강 관계자는 “100세 시대에 건강은 삶의 핵심 가치가 되고 있다”며 “고객이 가장 먼저 찾는 필수 건강 플랫폼으로 자리매김하겠다”고 말했다. 이어 “사이트의 완성도뿐 아니라 고객의 관심이 곧 존재 이유라는 마음으로, 건강과 행복을 함께 전하는 플랫폼으로 성장하겠다”고 덧붙였다.