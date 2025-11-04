우버, 3분기 사상 최대 이용건수 달성…‘깜짝 실적’에도 주가는 하락

우버가 올해 3분기 매출과 이용 건수 모두에서 역대 최고치를 경신하며 시장 기대를 웃돌았다. 이용 건수는 전년 대비 22% 증가했고, 총예약액도 두 자릿수 성장세를 보였다. 다만 회사가 4분기 실적 전망을 보수적으로 제시하면서 주가는 오히려 하락세다.

4일(현지시간)우버는 3분기 실적을 발표하며 매출 약 135억 달러(약 19조4천억원), 영업이익 11억 달러(약 1조5천800억원), 조정 EBITDA(세전·이자전·감가상각비 차감 전 이익) 23억 달러(약 3조3천억원)를 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 19%, 조정 EBITDA는 33% 증가했다.

“AI·자율주행이 성장 견인”...승차건수 35억건 돌파

우버택시 (사진=우버)

다라 코스로샤히 우버 CEO는 “3분기는 우버 역사상 가장 큰 트립(이용건수) 증가폭을 기록한 분기 중 하나였다”며 “AI와 자율주행 기술의 변혁적 잠재력을 활용해 고객과 평생 관계를 구축하고, 로컬 커머스 전략을 강화하겠다”고 말했다.

3분기 전체 이용 건수는 전년 동기 대비 22% 늘어난 35억 건으로 집계됐다. 월간 활성 이용자 수(MAPCs)는 17% 증가했고, 1인당 월평균 이용건수도 4% 늘었다. 총예약액은 497억 달러(약 71조5천억원)로 전년 대비 21% 증가했다.

매출은 135억 달러로, 환율 변동을 제외한 기준으로도 19% 늘었다. 영업이익은 11억 달러로 5% 증가했고, 순이익은 66억 달러(약 9조5천억원)를 기록했다. 이번 순이익에는 세금 평가차익 49억 달러가 반영됐다.

프라샨트 마헨드라-라자 최고재무책임자(CFO)는 “우리는 매출과 이익 양쪽에서 또 한 번 인상적인 실적을 냈다”며 “꾸준한 실행력을 기반으로 향후 다양한 성장 기회에 투자하면서도, 주주환원 원칙은 유지할 것”이라고 말했다.

4분기 전망 ‘보수적’

우버는 4분기 총예약액을 522억 달러(약 75조1천억원)에서 537억 달러(약77조2천억원)로 제시했다. 이는 전년 대비 17~21% 성장한 수준이다.

조정 EBITDA는 24억1천만 달러(약 3조4천600억원)에서 25억1천만 달러(약 3조6천억원)로, 전년 대비 31~36% 증가할 것으로 전망했다.

시장에서는 “3분기 실적은 기대 이상이지만, 4분기 가이던스는 다소 보수적으로 제시됐다”는 평가가 나온다. 이에 우버 주가는 지속해서 하락 중이다. 다만 고성장세를 유지하면서도 이익률이 안정적으로 개선되고 있어, 우버의 플랫폼 기반 수익 구조가 한층 견고해졌다는 분석도 있다.