쿠팡Inc, 3분기 매출 12조8천억원…전년비 20%↑

쿠팡Inc가 올해 3분기 분기 기준으로 역대 최대 매출을 기록했다. 대만 로켓배송과 파페치 등 글로벌 성장사업 부문 성장에 힘입어 매출과 영업익 모두 성장했다.

4일(현지시간) 쿠팡Inc가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 3분기 연결실적 보고서에 따르면, 쿠팡의 3분기 매출은 12조8천455억원(92억6천700만달러·분기 평균환율 1천386.16원)으로 전년 동기 10조6천901억원(78억6천600만달러) 대비 20% 늘었다. 달러 기준으로는 18% 증가했다.

쿠팡 (사진=쿠팡 홈페이지)

3분기 영업이익은 2천245억원(1억6천200만달러)으로, 전년 동기 1천481억원(1억900만달러)보다 51.5% 증가했다. 달러 기준으로는 49% 늘었다. 다만 영업이익 규모는 올해 1분기(2천237억원)와 비슷하고 2분기(2천93억원)보다 소폭 늘어난 수준이다. 지난해 4분기(4천353억원)보다는 크게 낮았다. 3분기 매출 대비 영업이익률은 1.7%로, 전년 동기(1.38%)보다 개선됐지만 올해 1분기(1.9%)보다는 낮고 2분기(1.7%)와 같은 수준이다.

당기순이익은 1천316억원(9천500만달러)으로 전년 동기 869억원(6천400만달러)보다 51% 증가했다. 달러 기준으로는 48% 상승했다. 순이익률은 1%로, 전년 동기(0.8%)보다 높아졌으며 주당순이익(EPS)은 0.05달러로 전년 동기(0.04달러) 대비 1센트 증가했다.

쿠팡 매출 추이

로켓배송·로켓프레시·로켓그로스 등 ‘프로덕트 커머스(Product Commerce)’ 부문 활성 고객은 2천470만명으로, 전년 동기(2천250만명)보다 10% 늘었다. 이 부문의 매출은 11조615억원(79억8천만달러)으로 전년 대비 18% 증가했다. 고객 1인당 매출은 44만7천730원(323달러)으로 7% 늘었다.

대만 로켓배송·파페치·쿠팡플레이·쿠팡이츠 등을 포함한 성장사업(Developing Offerings) 부문 매출은 12억8천700만달러(원화 약 1조7천839억원)로, 전년 동기 대비 31% 증가했다. 달러 기준으로는 32% 늘었다. 특히 대만 로켓배송 등 글로벌 사업 호조가 성장세를 이끌었다.

다만 투자 확대에 따라 성장사업의 조정 EBITDA 손실은 2억9천200만달러(4천47억원)로 전년 동기(1천725억원) 대비 130% 늘었다. 올해 2분기(3천301억원·2억3천500만달러)와 비교해도 원화 기준 23%, 달러 기준 24% 증가했다.

이날 쿠팡Inc는 3분기 중 클래스A 보통주 280만주(8천100만달러 규모)를 자사주로 매입했다고 밝혔다.