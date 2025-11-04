쿠팡, 하반기 최대 할인 행사 ‘와우빅세일’ 진행

쿠팡이 와우회원을 대상으로 오는 9일까지 대규모 할인 기획전 ‘와우빅세일’을 개최한다고 4일 밝혔다. ‘와우빅세일’은 쿠팡이 와우회원을 위해 매년 7월과 11월, 단 두 차례만 선보이는, 15개 전체 카테고리가 참여하는 행사다.

이번 행사에는 총 800여개 브랜드와 4만5천여개 상품이 참여해, 다양한 쇼핑 혜택을 제공한다. 쿠팡은 고객의 쇼핑 편의를 위해 ▲와우빅세일 베스트 셀링 추천 ▲브랜드 빅세일 ▲키워드 빅세일 ▲와우빅세일 랭킹특가 ▲직구 빅세일 ▲카테고리 빅세일 등 코너로 행사를 구성했다.

‘와우빅세일 베스트 셀링 추천’ 코너에서는 리뷰로 검증된 인기 상품, ‘1만원 이하 가성비템’, ‘뉴라이징 아이템’ 등 고객 반응이 좋고 관심도가 높은 제품을 엄선해 소개한다.

쿠팡 와우 빅세일

‘브랜드 빅세일’에는 ▲LG전자 ▲오뚜기 ▲락앤락 ▲하림 ▲쿠쿠 ▲아모레퍼시픽 ▲청정원 ▲뉴발란스 ▲HP ▲프레시지 ▲이니스프리 등 20여개 주요 브랜드가 참여해, 주간 단위 특가전을 진행한다.

‘키워드 빅세일’에서는 시즌 트렌드를 반영한 테마 기획전이 마련됐다. ▲가을·겨울 홈인테리어 ▲미리 겨울 준비 ▲수능선물 추천 ▲여행&캠핑 ▲11.11DAY 등의 주요 키워드 테마관을 통해 침구부터 의류, 스낵, 뷰티·디지털기기까지 다양한 상품을 선보인다.

‘와우빅세일 랭킹특가’ 코너에서는 ‘모두가 사랑한 베스트템 TOP 100’과 ‘베스트 브랜드 추천템’을 소개하며, ‘로켓직구 빅세일’에서는 미국·중국·일본 등 글로벌 인기 브랜드의 특가 제품을 만나볼 수 있다.

쿠팡 관계자는 “와우빅세일은 매년 상·하반기 고객들이 가장 기다리는 대규모 할인전”이라며 “이번 행사에서는 전 카테고리의 인기 브랜드와 상품이 총집결해, 합리적인 가격으로 연말 쇼핑의 즐거움을 누릴 수 있을 것”이라고 말했다.