오텍 씨알케이, 지능형 냉동기 2년 무상보증

오텍그룹 상업용 냉동·냉장 전문 기업 씨알케이(CRK)는 지능형 인버터 냉동기를 대상으로 2년 무상보증서비스 프로그램을 도입했다고 4일 밝혔다.

서비스는 24시간 모니터링·긴급출동·정기점검을 포함한 전 과정 사후관리를 포함한다. 기존 1년 무상서비스를 연장했다.

씨알케이는 지난 3월 출시한 자체 통합관제 플랫폼 '씨알케이 스퀘어'를 기반으로 구축된 실시간 사후관리 체계로 해당 서비스를 제공한다.

오텍그룹 계열사 씨알케이(CRK) 냉동기 (사진=오텍그룹)

해당 플랫폼은 AWS 클라우드 기반 콜드체인 통합관제 솔루션이다. 다양한 환경에서 빅데이터를 기반으로 최적화된 실시간 관제 서비스를 지원한다.

씨알케이는 설치 실명제와 본사 현장 감리 제도를 도입해 시공 단계부터 품질을 관리한다. 설치 실명제는 현재까지 4천건 이상 등록됐다. 올해 약 1천800건이 추가됐다.

설치가 완료되는 이후에는 씨알케이스퀘어를 통해 제품 상태를 24시간 모니터링한다. 이상 징후가 발견되면 신속하게 대응한다.

씨알케이는 이러한 통합 관리 시스템을 기반으로 장기 보증의 실효성을 높이고, 예기치 못한 고장 발생 시 고객 피해를 최소화하는 안전망을 마련했다.

향후에는 축적된 데이터를 기반으로 기존 설비 운영 고객을 위한 '무상 보증 연장 프로그램'도 추가 도입할 계획이다.

씨알케이 관계자는 "향후 지능형 인버터 제품에서 전체 냉동기로 확대 적용해 무상보증 서비스 프로그램을 더욱 늘려 나가겠다"고 말했다.