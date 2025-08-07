CRK, 8~10마력 상업용 인버터 냉동기 출시

상업용 냉장·냉동 전문기업 CRK는 8~10마력급 상업용 인버터 냉동기를 출시했다고 7일 밝혔다.

신제품은 압축기 구동 안정성과 오일 관리 기능을 강화해, 냉동기 신뢰성과 내구성을 높이는 한편 에너지 효율을 개선해 전기요금 절감 효과까지 더했다.

시동 시 발생할 수 있는 마찰 손상과 오일 부족 문제를 크게 줄였으며, 압축기 구동부 내구성을 높였다. 또한 오일 윤활 안정성을 확보해 장기간 운전이 필수적인 상업용 환경에서 기기 수명을 연장했다.

CRK 8~10마력 신형 인버터 냉동기 (사진=CRK)

증발기 과열 문제를 해결하기 위해 제어 로직도 개선했다. 증발 온도 및 설정 온도를 정확하게 유지할 수 있다. 온도 변동 폭이 작아야 하는 식자재, 신선식품 등을 취급하는 고객들에게 적합하다.

기계적 충격을 최소화하면서 설정한 운전 상태에 빠르게 도달해 운영 편의성과 에너지 효율을 높였다. 기존 인버터 제품 대비 평균 소비전력이 약 6% 낮아지는 것으로 나타났다.

장배관 시스템에서도 안정적으로 운전할 수 있도록 오일 회수 기능을 강화했다. 오일 부족으로 인한 압축기 고장을 예방할 수 있는 기술을 적용해 고장률을 낮췄다.

CRK 관계자는 "신제품은 압축기 기동, 운전, 오일 관리까지 모든 부분에서 신뢰성과 효율을 높여 고객의 운영비 부담을 더는 동시에 장기적인 안정성을 확보해 냉동기 시장에서 새로운 기준을 제시한다"라고 말했다.