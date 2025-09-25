오텍캐리어, 대한민국 ESG 친환경대전 참가

친환경 에너지 솔루션 전문 기업 오텍캐리어는 24일부터 26일까지 코엑스에서 열리는 '대한민국 ESG 친환경대전'에 참가해 고효율·친환경 히트펌프 솔루션을 선보였다고 25일 밝혔다.

이번 전시는 '히트펌프 얼라이언스(KHPA)'를 중심으로 오텍캐리어, 삼성, LG, 경동나비엔, 센추리 등 총 5개사가 참여하는 '히트펌프 특별관'에서 진행된다. 오텍캐리어는 특별관 내 전시를 통해 상업용 히트펌프 선두주자로서의 입지를 강조한다.

오텍캐리어 '대한민국 ESG 친환경대전' 전시 부스 (사진=오텍캐리어)

오텍캐리어는 ▲에코 히트펌프 솔루션(EHS) ▲공냉식 인버터 히트펌프 냉동기 USX-엣지 ▲AI 보일러 등 대표 제품을 선보인다.

에코 히트펌프 솔루션(EHS)은 공기 중 열을 활용해 기존 대비 최대 3배 효율로 냉온수를 생산하고, 영하 5℃ 환경에서도 58℃의 고온수를 안정적으로 공급한다.

공냉식 인버터 히트펌프 냉동기 USX-엣지는 냉난방·급탕은 물론 수축열·빙축열 시스템까지 지원하며 냉동기·보일러·냉각탑 기능을 통합해 최대 40% 에너지 절감 효과를 제공한다.

AI 보일러는 국내 최초로 실내외 일체형 모듈을 적용해 가스보일러 대비 최대 65%의 에너지 비용을 절감하고 영하 20℃에서도 80℃ 고온수를 공급할 수 있어 다양한 산업 현장에 적용할 수 있다.

오텍캐리어 관계자는 "탄소중립과 에너지 절감이라는 국가적 목표에 기여하는 선두 기업으로서 위상을 강화할 것"이라며 "산업과 소비자가 모두 지속가능한 친환경 에너지를 효율적으로 활용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.