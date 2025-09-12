오텍캐리어, 세탁기 세척 서비스 출시

오텍캐리어는 '캐치서비스 세탁기 세척 서비스'를 신규 론칭했다고 12일 밝혔다.

서비스는 총 13단계 전문 분해 세척 프로세스를 적용한다. 세탁조, 급수·배수 호스, 필터 등 세탁기 내부 전 영역을 대상으로 고압 세척은 물론, UV 살균과 연무 서비스까지 더해 세제 찌꺼기와 이물질 등 각종 유해물질을 제거한다.

오텍캐리어 '캐치서비스 세탁기 세척 서비스' (사진=오텍캐리어)

브랜드와 모델에 상관없이 모든 세탁기를 대상으로 서비스를 제공한다. 브랜드별 특성을 고려해 최적화된 장비를 활용하고, 정찰제 요금제를 운영해 고객들이 안심하고 투명하게 서비스를 이용할 수 있도록 했다.

오텍캐리어는 앞서 에어컨 분해세척 서비스에서 제공해 온 고객 만족과 전문성을 세탁기 세척 서비스로 확장한다. 다년간 가전 분해 세척 경험을 보유한 전문가들 중 브랜드별 맞춤형 서비스 교육을 이수한 '캐치 매니저'가 서비스를 제공한다.

엔데믹 이후 높아진 건강·위생에 대한 관심과 홈케어 시장의 전문 관리 수요 증가에 맞춰, 오텍캐리어는 에어컨과 세탁기라는 주요 가전제품을 아우르는 종합 홈케어 서비스 기업으로 입지를 한층 강화할 계획이다.

오텍캐리어 관계자는 "에어컨에 이어 세탁기까지 서비스 범위를 확장하면서, 고객들의 생활 속 위생 관리 니즈를 더욱 폭넓게 충족할 수 있게 됐다"며 "전문성과 신뢰성을 기반으로 고객 만족도가 높은 홈케어 서비스를 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.