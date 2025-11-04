팅크웨어, 자동차 부품 박람회 '세마쇼' 참가

팅크웨어는 11월 4일부터 7일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션센터에서 열리는 세계 최대 자동차 부품 박람회 '2025 세마쇼'에 참가한다고 4일 밝혔다.

세마쇼는 1963년부터 매년 11월 개최되는 북미 최대 규모의 자동차 부품 전시회다. 자동차 애프터마켓 산업의 최신 트렌드와 기술을 한눈에 볼 수 있다. 매년 약 2천400개 업체가 참가하고 전 세계 16만 명 이상의 바이어가 방문한다.

팅크웨어 세계 최대 자동차 부품 박람회 '2025 세마쇼' 참가 (사진=팅크웨어)

팅크웨어는 이번 박람회에서 글로벌 블랙박스 브랜드 '팅크웨어 대시캠'의 주요 신제품 U3000 PRO, ARC900, ARC700을 선보인다.

또한 현장에서는 리뉴얼된 '팅크웨어 커넥티드' 앱도 시연한다. 앱은 사용자 인터페이스(UI)와 속도를 개선하고, SOS 알림, 충격 시 즉시 영상 업로드, 원격 실시간 영상 확인, 위치 기반 알림 등 첨단 안전 기능을 통합했다.

팅크웨어 관계자는 "세마쇼는 당사의 제품과 기술을 전 세계에 소개할 수 있는 중요한 무대"라며 "이번 참가를 통해 해외 바이어들과의 네트워크를 강화하고 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 계획"이라고 말했다.

한편 팅크웨어는 해외 블랙박스 시장 공략을 지속적으로 확대하고 있다. 2021년부터 BMW 글로벌에 블랙박스를 공급하고 있으며, 앞으로도 온라인 판매 채널 강화와 공급망 확충을 통해 해외 시장 실적을 꾸준히 늘려갈 방침이다.