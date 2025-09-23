팅크웨어, 헵톤과 웹3 기반 공간데이터 생태계 구축 맞손

팅크웨어는 공간데이터 기반 웹3 플랫폼 기업 헵톤과 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

양사는 팅크웨어 정밀 지도·모빌리티 데이터와 내비게이션 플랫폼에 헵톤의 '티나(TINA) 프로젝트' 토큰 인센티브 구조를 결합해 새로운 웹3 기반 공간데이터 서비스를 공동 개발해 나갈 계획이다.

이를 통해 ▲정확하고 신뢰성 있는 공간데이터 구축 ▲자율주행과 교통 운영·배차 효율 개선 등 서비스 고도화 ▲교통·물류·공공 서비스 등 다양한 산업 분야로 적용 범위 확대 ▲글로벌 진출 및 파트너십 확대 등을 추진한다.

미래 공간정보 기술의 혁신을 선도할 전략적 업무협약 체결식에서 이흥복 팅크웨어 대표이사(왼쪽), 서문규 헵톤 대표이사(오른쪽)가 협약식 이후 기념촬영하는 모습 (사진=팅크웨어)

티나는 분산형 공간데이터 인프라 네트워크(Geo-DePIN) 플랫폼이다. 공간 정보의 생산과 검증, 활용, 보상을 하나로 통합해 사용자 참여형 공간정보 리워드 생태계를 구축하는 것을 목표로 지난 15일 출시됐다.

서문규 헵톤 대표는 "블록체인 기반 공간데이터 플랫폼과 국내 대표 모빌리티 기업들이 힘을 합쳤다는 점에서 의미가 크다"며 "티나 프로젝트를 중심으로 정밀하고 신뢰할 수 있는 데이터 생태계를 구축해 자율주행, 물류, 스마트시티 등 다양한 산업에서 새로운 가치를 창출하겠다"고 말했다.

팅크웨어 관계자는 "이번 협약을 통해 당사가 보유한 정밀지도 및 모빌리티 데이터와 헵톤의 웹3 기술력이 결합해 새로운 공간데이터 생태계가 만들어질 것으로 기대한다"며 "블록체인과 모빌리티 기술의 융합을 통해 자율주행, 교통, 물류 등 다양한 산업 분야에서 혁신적인 서비스를 제공할 수 있도록 협력을 강화해 나가겠다"라고 밝혔다.

한편 헵톤은 Geo-DePIN 기반 웹3 플랫폼 기업으로, 누구나 참여해 수집·검증한 공간데이터를 블록체인에 기록하고 API, 데이터 마켓, SaaS 형태로 서비스를 제공하고 있다. 올해 스타트업 인증과 위치기반서비스사업 신고를 완료했으며, 데이터 검증 관련 특허도 출원 중이다.