팅크웨어, 해외향 블랙박스 사업 성장세

팅크웨어는 올해 상반기 연결기준 매출액이 전년 동기 대비 26% 증가한 2천809억원을 기록했다고 14일 밝혔다.

별도 기준 매출액은 904억원, 영업이익은 20억원이다

회사 측에 따르면 해외향 블랙박스 사업의 꾸준한 성장이 상반기 호실적에 기여했다. BMW 글로벌은 전년 동기 대비 2배 이상 공급 물량이 증가했다.

로봇청소기 '로보락S9 시리즈' 신제품 흥행도 영향을 줬다. 당사 로봇청소기 제품에 대한 마케팅을 강화한 결과 상반기 기준 역대 최대 매출을 달성했다.

이 밖에도 매출처 다변화와 수주 규모 확대를 통한 지도플랫폼 사업도 성장하면서 전방위적으로 매출이 성장할 수 있었다고 회사 측은 설명했다.

팅크웨어 측은 "역대 최대 규모 블랙박스 공급계약과 국내 로봇청소기의 낮은 침투율 등 다양한 성장 촉매를 기반으로 지속 성장 기대를 키우고 있다"고 말했다.