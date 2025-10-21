팅크웨어, 레이저 골프 거리측정기 2종 출시

팅크웨어는 레이저 골프 거리측정기 '아이나비 스포츠 Q2'와 'Q2 미니'를 출시했다고 21일 밝혔다.
신제품은 슬로프 보정 알고리즘, 아이캐디 모드, 초고속 거리 측정 등으로 정밀성과 편의성을 강화했다.
Q2는 최대 600m, Q2 mini는 1천m까지 측정 가능하며, 0.1~0.5초 내 측정, 진동 알림 기능, 손떨림 보정, USB-C 고속 충전 등을 지원한다.
삼각 측정 기반 아이캐디 모드를 통해 실제 캐디처럼 지형 정보를 분석해 정밀한 거리 정보를 제공한다.
관련기사
- 팅크웨어, 전후방 QHD 블랙박스 '아이나비 QX100' 출시2025.10.16
- 팅크웨어, 헵톤과 웹3 기반 공간데이터 생태계 구축 맞손2025.09.23
- 아이나비 블랙박스, 올해의 브랜드 대상2025.08.28
- 팅크웨어, 해외향 블랙박스 사업 성장세2025.08.14
한국인 손 크기에 맞춘 인체공학적 디자인과 Q2 기준 146g의 가벼운 무게로 휴대성도 높였다.
가격은 Q2 26만9천원, Q2 미니 29만9천원이다.