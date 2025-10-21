팅크웨어, 레이저 골프 거리측정기 2종 출시

슬로프 보정 알고리즘·아이캐디 모드·초고속 측정

디지털경제입력 :2025/10/21 18:26

팅크웨어는 레이저 골프 거리측정기 '아이나비 스포츠 Q2'와 'Q2 미니'를 출시했다고 21일 밝혔다.

신제품은 슬로프 보정 알고리즘, 아이캐디 모드, 초고속 거리 측정 등으로 정밀성과 편의성을 강화했다.

아이나비 스포츠 Q2·Q2 미니 (사진=팅크웨어)

Q2는 최대 600m, Q2 mini는 1천m까지 측정 가능하며, 0.1~0.5초 내 측정, 진동 알림 기능, 손떨림 보정, USB-C 고속 충전 등을 지원한다.

삼각 측정 기반 아이캐디 모드를 통해 실제 캐디처럼 지형 정보를 분석해 정밀한 거리 정보를 제공한다.

한국인 손 크기에 맞춘 인체공학적 디자인과 Q2 기준 146g의 가벼운 무게로 휴대성도 높였다.

가격은 Q2 26만9천원, Q2 미니 29만9천원이다.

팅크웨어

