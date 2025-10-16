팅크웨어, 전후방 QHD 블랙박스 '아이나비 QX100' 출시

팅크웨어는 전후방 QHD 영상 녹화 성능과 첨단 운전자 보조 기능을 갖춘 프리미엄 블랙박스 '아이나비 QX100'을 출시한다고 16일 밝혔다.

아이나비 QX100은 최신 영상 기술과 안전 기능을 모두 탑재한 모델이다. 전후방 QHD 해상도와 소니 스타비스 이미지센서를 적용했다. 슈퍼 나이트 비전 기능으로 저조도 환경에서도 밝고 선명한 녹화가 가능하다.

운전자 보조 시스템 '익스트림 ADAS 2.0'을 지원한다. 해당 기능은 ▲신호변경알림(TLCA) ▲앞차출발알림(FVSA) ▲전방추돌경보(FCWS) ▲도심형 전방추돌경보(uFCWS) ▲차선이탈경보(LDWS)을 지원한다.

팅크웨어 전후방 QHD 블랙박스 '아이나비 QX100' (사진=팅크웨어)

연결성과 편의성도 강화했다. 5GHz 와이파이와 USB 연결을 통한 스마트폰 연동이 가능하다. 3.5인치 풀터치 LCD를 적용해 직관적인 조작이 가능하다.

이외에도 ▲스마트 주차 녹화 ▲저전력 주차 모드 ▲저전압 자동차단 기능 ▲초과 속도 알림 등 사용자 안전 기능을 탑재했다. 정품 등록 시 2년간 무상 사후 서비스(AS)를 제공한다.

실시간 통신 기반 서비스인 '아이나비 커넥티드 프로 플러스' 기능도 지원한다. 이를 통해 지능형 고온보호 기능과 원격 수동녹화 등 커넥티드 기능을 지원한다.

관련기사

커넥티드 서비스는 보험사에 따라 보험료 할인도 적용된다. 삼성화재는 최대 12%, 현대해상은 최대 26.8% 할인을 지원한다. 가격은 64GB 38만9천원이다.

팅크웨어 관계자는 "QX100은 영상 화질, 안전 기능, 커넥티드 서비스 등 블랙박스 핵심 요소를 모두 업그레이드한 프리미엄 제품"이라며 "운전자 안전과 편의성을 동시에 만족시킬 수 있는 블랙박스로 자리매김할 것"이라고 말했다.