11번가, ‘구글·올리브영’ 등 E쿠폰 최대 반값 판매

11번가는 연중 최대 쇼핑축제 2025 그랜드십일절을 맞아 오는 11일까지 ‘E쿠폰 메가 데이’ 행사를 열고 구글, 웨이브 등 브랜드 11곳의 E쿠폰을 최대 50% 할인가에 판매한다고 4일 밝혔다.

연말을 앞두고 높아지는 선물 수요를 겨냥해 선물 받는 이가 취향에 맞춰 활용할 수 있는 ‘모바일금액권’을 특가에 마련했다. 이날 ‘뚜레쥬르 모바일금액권 1만원권’(8천원)을 정가 대비 20% 할인가에, 오는 5일 ‘올리브영’ 온·오프라인 매장에서 현금처럼 사용 가능한 ‘올리브영 기프트카드 5만원권’(4만7천500원)과 ‘3만원권’(2만7천900원)을 각각 할인가에 판매한다.

외식·카페 프랜차이즈들의 E쿠폰들도 잇달아 공개한다. ▲6일 ‘빽다방’(아이스 아메리카노 등, 최대 20% 할인) ▲8일 ‘공차’(블랙 밀크티 등, 최대 20% 할인) ▲9일 ‘파스쿠찌’(오! 마이 화이트 홀케이크 등, 최대 30% 할인) ▲10일 ‘피자헛’(수퍼슈프림 리치골드(L)+리치 치즈 파스타+콜라 세트 등, 최대 50% 할인) 등 각 브랜드별 특가 E쿠폰을 다양하게 선보인다.

(사진=11번가)

오는 11일에는 지난해 ‘그랜드십일절’ 기간 누적 15억원 이상 판매됐던 ‘구글 플레이 기프트코드 10만원권’(9만1천000원)을 포함해 ▲‘5만원권’ ▲‘3만원권’ ▲‘1만원권’ 등 금액대별 ‘구글 플레이 기프트코드’를 각각 9%의 높은 할인율로 판매한다.

11번가는 브랜드들과 협력해, ‘그랜드십일절’ 내내 동일한 가격 혜택으로 e쿠폰을 선보인다. ▲‘웨이브 프리미엄 12개월 이용권’을 정가 대비 40% 할인한 9만9천원에, ▲‘쉐이크쉑 베이컨 쉑버거+프라이+소다’를 41% 할인한 1만1천700원에, ▲‘버거킹 와퍼주니어+불고기와퍼주니어+콜라 2잔+프렌치프라이’를 50% 할인한 7천980원에 만나볼 수 있다.

11번가는 ‘E쿠폰 메가 데이’의 ‘E쿠폰 0원 잭팟 이벤트’의 경품 규모도 평소 대비 2배로 늘렸다. 응모만 해도 e쿠폰을 무료로 받을 수 있는 행사로, 총 2천명을 추첨해 ▲‘빽다방 아이스 아메리카노’(1천100명) ▲‘올리브영 기프트카드 5천원권’(700명) ▲‘뚜레쥬르 러블리 생크림 케이크’(200명)를 증정한다. ‘카카오페이’ 결제 시 사용 가능한 전용 할인쿠폰(7% 할인, 최대 1천원)도 매일 선착순 발급한다.

고광일 11번가 영업그룹장은 “물가 부담 속 알뜰한 소비 방식으로 주목받는 ‘E쿠폰’은 매년 ‘그랜드십일절’에서도 판매수량 최상위권을 차지하는 핫한 상품군”이라며 “올해도 연중 최대 쇼핑축제에 걸맞은 차별화된 가격으로 고객이 만족하는 E쿠폰 구매 경험을 제공할 것”이라고 말했다.