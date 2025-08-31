"쉑쉑을 41% 할인된 가격에"…11번가, 'E쿠폰 메가 데이' 실시

11번가는 내달 1일부터 4일까지 9월 ‘E쿠폰 메가 데이’를 실시함에 따라 ‘올리브영’, ‘쉐이크쉑’, ‘파리바게뜨’, ‘메가MGC커피’ 등 국내외 브랜드 4곳의 e쿠폰을 최대 41% 할인가에 선보인다고 31일 밝혔다.

행사는 하루 한 브랜드씩 특가 e쿠폰을 선보이는 릴레이 형식으로 진행된다. 내달 1일은 ‘올리브영’ 온오프라인 매장에서 현금처럼 사용 가능한 ‘올리브영 기프트카드 5만원권(4만7천500원)’과 ‘3만원권(2만8천500원)’을 각각 정가 대비 5% 할인해 한정 수량 판매한다.

이어 오는 2일에 파인 캐주얼 브랜드 ‘쉐이크쉑(’에서 이달 출시한 시즌 한정 신메뉴들을 할인가에 선보인다. ‘더 불고기 쉑’이 포함된 ‘더 불고기 버거 2인 세트’를 정가 대비 35% 할인한 2만1천100원에, ‘더 불고기 도그 2인 세트’를 41% 할인한 1만6천400원에 판매한다.

오는 3일에는 ‘파리바게뜨’가 올해 초 론칭한 건강빵 브랜드 ‘파란라벨’의 베이커리 신제품을 20% 할인가에 마련했다. ‘명가명품 고단백 서리태 카스테라(1만2천720원)’, ‘저당 그릭요거트 케이크(1만9천920원)’ 등을 특가에 선보인다.

‘메가MGC커피’의 경우 오는 4일 ▲‘누룽누룽 바삭 프라페(3천120원)’ ▲‘피넛버터 초코 프라페(3천520원)’ ▲‘요거젤라또 초코베리믹스’(3천120원) 등 가을 신메뉴 6종을 20% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

11번가는 ‘E쿠폰 메가 데이’의 ‘E쿠폰 0원 잭팟 이벤트’도 같은 기간 진행한다. 응모만 해도 e쿠폰을 무료로 받을 수 있는 행사로, 총 1천 명을 추첨해 ▲‘파리바게뜨 실키롤케익(100명)’ ▲‘올리브영 기프트카드 5,000원권(300명)’ ▲‘메가MGC커피 아이스 아메리카노(600명)’를 증정한다.

고광일 11번가 영업그룹장은 “9월 ‘E쿠폰 메가 데이’는 인기 프랜차이즈들의 가을 신메뉴들을 합리적인 가격으로 제공하는데 초점을 맞췄다”고 말했다.