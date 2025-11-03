웨이브, '12개월 이용권' 최대 41% 할인

웨이브가 11번가 연중 최대 쇼핑축제 ‘2025 그랜드십일절’에 참가해 최대 41% 할인된 가격에 1년 이용권을 판매한다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 이달 11일까지 진행된다. 구매할 수 있는 이용권은 ▲프리미엄 9만9천원(40% 할인) ▲스탠다드 7만7천원(41% 할인) ▲베이직 6만6원(30% 할인) 세 가지다.

웨이브 1년 이용권은 지난해 동일 행사에서 4일 만에 누적 판매액 11억원을 돌파한 바 있다.

웨이브 프리미엄 이용권은 동시에 4명, 스탠다드 이용권은 동시에 2명이 이용할 수 있으며, FHD 이상 화질의 콘텐츠가 제공된다.

최다 인원 동시 이용 기준, 프리미엄 상품의 1인당 월 비용은 2천63원(스탠다드 3천208원)으로 계산된다.

이와 함께 웨이브는 이날 저녁 9시에 진행되는 11번가 라이브 방송에 단독으로 참여해 추가 제휴 할인과 경품(에어팟 프로3) 추첨 행사를 진행할 예정이다.