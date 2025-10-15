OTT 웨이브, 추석 연휴 '김연경 효과' 톡톡

OTT 웨이브가 추석 연휴 동안 예능 콘텐츠와 추석 특집 편성작의 흥행이 신규가입 견인 및 시청 트래픽 확대로 이어졌다고 15일 밝혔다.
특히 배구황제 김연경의 구단 창설 프로젝트인 <신인감독 김연경>은 연휴 기간 웨이브 전체 신규가입 견인 1위를 기록했으며, 시청 시간은 전주 대비 124% 상승하는 등 높은 성과를 보였다. 10월6일(2화 방영 다음 날)에는 추석 연휴 기간 중 일별 최고 신규가입 견인 지표를 기록했다.
세대별 대표 추석 편성작들의 성과도 돋보였다. 10월 6일 방영된 ‘조용필-이 순간을 영원히’는 연휴 기간 웨이브 전체 신규가입 견인 3위를 기록했고, 10월 6일부터 8일까지 방영된 ‘2025 추석특집 아이돌스타 선수권대회’는 5위를 기록했다.
일부 예능 프로그램은 높은 시청률 상승을 보였다. ‘냉장고를 부탁해 since 2014’는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 등장하면서 전주 대비 622% 증가했고, 다양한 아티스트가 1980년대 무대와 감성을 재현한 ‘놀면 뭐하니? 80s MBC 서울가요제’는 30% 증가했다.
웨이브 관계자는 “최근 광고형 요금제 출시 효과와 예능 콘텐츠 인기가 맞물려 추석 연휴 이용량이 증가했다”며 “이용자들의 차별화된 시청 경험을 위해 콘텐츠 경쟁력을 지속 강화하겠다”고 말했다.