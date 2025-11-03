테솔로, 로보월드서 휴머노이드 그리퍼 선봬

로봇 그리퍼 전문기업 테솔로는 오는 5일부터 8일까지 일산 킨텍스에서 개최되는 '로보월드 2025'에서 한·중·일·미 휴머노이드 통합 시연을 선보인다고 3일 밝혔다.

이번 시연은 테솔로의 휴머노이드 로봇 핸드 DG-5F를 중심으로 미국, 일본, 중국 등 주요국의 대표 휴머노이드 플랫폼과 실제 연동·구동하는 형태로 진행된다.

테솔로는 최근 사업 협력 양해각서(MOU)를 체결한 미국 로볼리전트와 양사 기술을 결합한 양팔 AI 기반 휴머노이드 로봇 '로빈'을 통해 DG-5F의 정밀 조작 성능을 선보일 계획이다.

테솔로 DG-5F와 결합된 휴머노이드 플랫폼 (사진=테솔로)

또한 테솔로는 일본 에내틱의 오픈소스 기반 로봇 팔 '오픈암'과 중국 PND보틱스 상반신 휴머노이드 플랫폼 '아담-유'를 도입해 각 플랫폼에 DG-5F를 장착·구동시키는 통합 데모를 선보인다.

이는 상이한 구조와 제어 시스템을 가진 로봇들이 하나의 손 기술을 통해 작동하는 모습을 보여줌으로써, 글로벌 휴머노이드 산업의 상호운용성을 실질적으로 증명할 상징적인 시도가 될 전망이다.

DG-5F는 사람의 손 구조를 정밀하게 모사한 다관절 로봇 핸드다. 테솔로가 자체 개발한 고정밀 다이렉트 드라이브 구동 기술과 정밀 제어 구조를 통해 관절별로 부드럽고 유연한 파지 동작을 구현한다.

또한 외부 힘·토크(F/T) 센서나 촉각 센서 모듈과의 호환성을 갖춘 개방형 인터페이스 구조를 채택해 다양한 휴머노이드 플랫폼과 손쉽게 통합이 가능하다.

테솔로는 이번 전시를 통해 DG-5F뿐 아니라 2025 로보월드 어워즈를 수상한 DG-4F, 산업 및 연구기관용 모델 DG-3F 시리즈, 새롭게 공개되는 다관절 시리즈 DG-2F와 DG-1F를 함께 선보인다.

델토 그리퍼 DG 시리즈는 손가락 개수와 자유도에 따라 1지부터 5지까지 세분화된 구조를 갖추고 있다. 테솔로의 독자적 다이렉트 드라이브 구동 기술과 고강성·고내구성 설계를 기반으로 고속·고정밀의 안정적인 조작 성능을 제공한다.

테솔로 관계자는 "이번 전시를 통해 한국 로봇 기술의 정밀 조작 역량을 세계 시장에 각인시킬 것"이라며 "휴머노이드 산업의 국제 표준화를 선도할 기업으로서 기술력을 입증하겠다"고 말했다.