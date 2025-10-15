테솔로, 英 휴머노이드 어워드 '파이널리스트' 선정

로봇 그리퍼 전문기업 테솔로는 영국 '휴머노이드 로보틱스 인더스트리 어워드 2025'에서 DG-5F 로봇핸드가 '혁신기술상' 부문 파이널리스트로 선정됐다고 15일 밝혔다.

이번 어워드는 휴머노이드 로봇 산업에서 혁신적인 기술적 성과와 산업적 기여를 이룬 개인과 기업을 선정하기 위한 행사다. ▲산업리더십상 ▲우수기업상 ▲우수연구기관상 ▲혁신기술상 ▲AI활용 우수상까지 5개 분야로 구성됐다.

영국 '휴머노이드 로보틱스 인더스트리 어워드 2025' 혁신기술상 부문 후보 기업 (사진=테솔로)

혁신기술상 부문은 기술의 독창성과 실용적 영향력을 중심으로 심사되는 핵심 카테고리다. 올해는 엔비디아와 애지봇 등 세계 기술 기업들이 함께 이름을 올렸다.

테솔로 DG-5F는 인간 손을 모사한 5지 20자유도 구조를 기반으로, 다이렉트 드라이브 구동 시스템과 컴팩트한 경량 설계를 결합해 산업용 환경에서도 인간 수준의 섬세한 조작을 구현한다.

고정밀 제어 기술과 모듈형 하드웨어 구조를 통해 다양한 로봇 플랫폼과의 통합이 용이하며, 연구기관과 제조 현장 모두에서 실질적인 조작성 향상 효과를 입증한 점이 높이 평가됐다.

DG-5F는 단순한 모방을 넘어, 휴머노이드 로봇이 실제 환경에서 '손의 지능'을 실현할 수 있도록 설계된 점에서 차별성을 인정받았다.

김영진 테솔로 대표는 인간 수준의 정밀성과 감각을 로봇에 구현하는 것이 목표"라며 "이번 선정은 그 비전을 향한 중요한 이정표"라고 말했다.