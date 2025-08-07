테솔로, 디스플레이 필름 박리 기술 선봬

로봇 그리퍼 전문기업 테솔로는 7~9일 서울 코엑스에서 열리는 'K-디스플레이 2025'에 참가해 디스플레이 산업 적용 가능한 솔루션을 선보였다고 7일 밝혔다.

테솔로는 이번 전시에서 4손가락 다관절 그리퍼 'DG-4F'를 활용해 디스플레이 패널에 부착된 보호 필름을 정밀하게 제거하고 다시 부착하는 자동화 공정을 시연했다.

테솔로 4지 그리퍼 DG-4F (사진=테솔로)

DG-4F는 네 손가락의 다관절 구조를 기반으로, 오른손, 왼손, 병렬 그리퍼의 기능을 하나의 제품에 통합한 제품이다.

다양한 작업 조건에서도 유연하게 사용할 수 있으며 민감하고 다루기 힘든 부품의 정밀 파지 및 조립, 패킹 작업을 수행할 수 있다.

고정밀 제어 기술을 기반으로 디스플레이 패널처럼 충격에 민감한 부품도 안정적으로 취급할 수 있도록 설계됐다.

하나의 그리퍼로 다양한 작업을 수행할 수 있어 작업 환경에서 그리퍼 교체로 인한 시간과 비용을 효과적으로 절감할 수 있다.

테솔로는 오는 9월 DG-4F 상용화를 앞두고 현재 사전 예약을 진행 중이다.

