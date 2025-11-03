삼양식품, 우지로 만든 프리미엄 라면 '삼양 1963' 출시

삼양식품이 36년만에 우지로 만든 라면을 출시했다.

3일 삼양식품은 서울 중구 보코서울명동 호텔에서 발표회를 갖고, 60여년 전 출시된 삼양라면의 맛을 현대적으로 재해석한 차세대 라면을 공개했다.

이번 신제품은 1960년대의 라면 유탕 처리 방식을 재해석해 적용한 것이 특징이다. 동물성 기름 우지와 식물성 기름 팜유를 혼합한 골든블렌드 오일로 면을 튀겨 고소한 향과 감칠맛을 강화했다.

삼양 1963.(사진=회사 공식몰 캡처)

이와 더불어 액상스프와 후첨분말후레이크를 적용해 원재료의 풍미를 더욱 살렸다. 사골육수로 면에서 우러나온 우지의 풍미를 높여 깊은 맛을 더하고, 무와 대파, 청양고추로 깔끔한 뒷맛과 얼큰함을 강조한 국물을 완성했다.

관련기사

후레이크는 큼직한 크기의 단배추, 대파, 홍고추로 구성해 풍부한 식감과 감칠맛을 더했다. 특히 동결건조공법에 후첨 방식을 적용해 재료 본연의 맛과 향, 식감이 오래 유지되도록 했다.

김정수 부회장은 이날 "우지는 삼양라면의 풍미를 완성하던 재료였으며, 삼양식품이 추구해온 진정한 맛의 철학"이라며 "삼양 1963은 과거의 복원이 아니라 미래를 위한 초석"이라고 설명했다.