삼양식품 불닭, 누적 판매량 80억개 돌파

삼양식품은 24일 불닭볶음면이 2012년 출시 이후 전 세계적인 인기에 힘입어 2023년 50억 개, 2024년 70억 개를 넘어 올해 상반기까지 80억 개를 기록했다고 24일 밝혔다. 이는 전 세계 인구 82억 명에 맞먹는 규모로, 사실상 전 세계인이 한 번씩 맛본 셈이다.

불닭 시리즈는 매운맛을 앞세운 차별화된 제품력과 지역별 맞춤 전략을 통해 미국, 중국, 동남아, 유럽 등 100여 개국으로 수출 범위를 넓히며 K-푸드 세계화를 견인했다.

이후 ‘불닭 챌린지’ 등 글로벌 바이럴 경험이 축적되면서 단순한 라면이 아니라 놀이와 리액션의 대상이자 문화적 상징으로 자리잡았다.

스플래시 불닭 캠페인.(사진=삼양식품)

삼양식품은 불닭 소스·스낵·간편식 등 확장 제품군으로 소비자 접점을 넓히는 동시에, 미국 코첼라 등 글로벌 음악 페스티벌과 현지 팬덤을 활용한 마케팅으로 브랜드 경험을 강화했다. 불닭 소스는 현재 50여 개국에 수출되며 현지 외식·리테일 상품으로도 확장 중이다.

삼양식품 관계자는 “앞으로도 현지 맞춤 제품과 다양한 콘텐츠 협업을 통해 글로벌 시장과 함께 성장하겠다”고 말했다.