삼양식품, 상반기 영업익 49.8% 증가…"해외매출 호조"

삼양식품이 해외 판매 호조에 힘입어 올해 상반기 매출과 영업이익이 모두 두 자릿수 증가세를 기록했다. 직전 분기에 이어 2분기 연속 영업이익 1천억 원을 돌파하며 20%가 넘는 영업이익률을 달성했다.

14일 삼양식품 공시에 따르면 2분기 연결 기준 매출액은 5천531억 원으로 전년 동기 대비 30.3% 늘었고, 영업이익은 1천201억 원으로 34.2% 증가했다. 상반기 누적 매출은 1조821억 원, 영업이익은 2천541억 원으로 각각 33.6%, 49.8% 성장했다.

해외 매출이 성장을 견인했다. 2분기 해외 매출은 4천402억 원으로 전년 동기 대비 32.5% 증가했다. 수출 최대시장인 중국과 미국의 성장세가 이어졌고, 지난해 설립된 유럽 법인도 빠르게 매출을 확대했다.

삼양식품 본사. (제공=삼양식품)

중국법인 삼양식품상해유한공사는 현지 맞춤형 신제품 출시와 유통망 확대를 통해 30% 성장한 6억5천만 위안(약 1천254억7천600만원)의 매출을 올렸다. 미국법인 삼양아메리카는 월마트·코스트코에 이어 HEB, 샘스클럽 등 메인스트림 채널 입점 확대에 힘입어 32% 늘어난 9천400만 달러(약 1천301억7천120만 원)의 매출을 기록했다. 유럽법인은 직전 분기보다 두 배 증가한 3천200만 유로(약 517억 6천704만 원)을 달성했다.

삼양식품 관계자는 “밀양2공장 가동으로 해외 수요 증가에 대응할 수 있는 생산 여력이 확보됐다”며 “확대된 생산능력을 기반으로 수출국 다변화와 국가별 맞춤형 전략을 추진해 지속 가능한 성장 모멘텀을 만들어가겠다”고 말했다.